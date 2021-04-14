扩大包括新加坡在内全球投资 戴森未来五年本地增聘250名工程师科学家

科技公司戴森（Dyson）扩大在新加坡的投资，未来五年将增聘250名工程师和科学家。

公司周三发表文告宣布，将在全球投资27亿5000万英镑（约51亿新元）发展未来科技，支持它进军全新领域及发展新一代高绩效智能科技产品的目标。在本地的扩充是全球计划的一部分。

戴森指出，最新投资计划凸显了新加坡在公司于软件、电子、机器人、新世代引擎科技、智能产品、机器学习、联通科技和网络安全各个领域的发展，扮演着核心角色。

戴森将在不久后正式搬入圣詹姆士发电厂。这个总面积11万平方英尺的全球新总部已经完成修复工作，目前正在进行装置作业。一旦投入运作，将提升戴森的研发能力，将公司在本地的工程能力扩展逾两倍。

公司创始人詹姆斯·戴森（James Dyson）在文告中说：“开创性的思维在有启发性的空间工作，将为大问题找到科技方案。我们兴奋地期待迁入具有历史性的圣詹姆士发电厂。我希望这个空间将成为我们在新加坡取得重大突破的后盾。我们正快马加鞭研发有产权价值的科技来推动未来的产品。我希望新加坡最有冲劲和创意的工程师考虑加入我们。”

新加坡经济发展局主席马宣仁医生说：“戴森最新的扩展计划凸显了它对新加坡的信心，也显示新加坡作为一个研发新科技和新产品的地点，具备了吸引力。戴森在新加坡的营运为新加坡人提供好机会，磨炼他们的技能，淬炼出尖端研发的开创性。我们期待深化与戴森的伙伴关系，以在本地开发的科技和产品进军新领域和新市场。”

戴森也确定保留在新加坡科学园的科技中心，将它发展成数码、工程及全球网络安全的中心。公司将设立一个新的网络汇合中心（Cyber Fusion Centre），专注于开拓未来科技、进行前沿领域如运作技术（Operational Technologies）和物联网（IoT）的研发。

新加坡作为戴森的全球总部，也是公司工程团队、商业、精深制造业，以及供应链作业中心。公司在本地雇用1400名员工，近一半是工程师和科学家。