触犯反洗黑钱反恐融资条例 瑞士私银本地分行罚100万元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月15日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 瑞士私人银行嘉盛银行（Bank J. Safra Sarasin）的新加坡分行遭新加坡金融管理局罚款100万元，因它触犯反洗黑钱及反恐融资条例。金融管理局昨日的文告指出，这笔罚款是考虑到嘉盛银行该分行采取的补救行动，以解决金管局确认的不足之处。文告说，在2014年3月至2018年9月，嘉盛银行该分行严重触犯了金管局的反洗黑钱及w反恐融资条例。它在引介新客户和持续监察与客户的业务关系方面，存在管制程序上的重大失误。这使到嘉盛银行该分行有更高风险，被用来进行非法活动的渠道。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡金融管理局 金融管理局 金管局 罚款 私人银行 嘉盛银行 瑞士 反洗黑钱 反恐融资 发挥女性软实力屹立阳刚基建业 扭转连续三个季度萎缩 我国首季经济小幅扩张0.2％超预期