触犯反洗黑钱反恐融资条例 瑞士私银本地分行罚100万元

瑞士私人银行嘉盛银行（Bank J. Safra Sarasin）的新加坡分行遭新加坡金融管理局罚款100万元，因它触犯反洗黑钱及反恐融资条例。

金融管理局昨日的文告指出，这笔罚款是考虑到嘉盛银行该分行采取的补救行动，以解决金管局确认的不足之处。

文告说，在2014年3月至2018年9月，嘉盛银行该分行严重触犯了金管局的反洗黑钱及w反恐融资条例。它在引介新客户和持续监察与客户的业务关系方面，存在管制程序上的重大失误。这使到嘉盛银行该分行有更高风险，被用来进行非法活动的渠道。