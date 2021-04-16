Grab到美以双层股权结构上市 创办人陈炳耀掌控权将更牢固

东南亚最大私召车及送餐平台公司Grab控股到美国将以双层股权结构（dual-class share structure）上市，联合创办人兼总裁陈炳耀（39岁）对公司的掌控将更牢固。他虽将仅持股2.2％，却能行使60.4％投票权。

Grab的上市计划将使陈炳耀进一步牢牢掌控这家他联合创办经营不到10年的公司。彭博社报道指出，陈炳耀原本持股2.6％，上市后他的持股将为2.2％，相差并不大，但他持有的股票每股代表许多票，有别于普通股的一股一票。这个双层股权结构与面簿（Facebook）等硅谷科技公司的类似。