Grab到美以双层股权结构上市 创办人陈炳耀掌控权将更牢固 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 东南亚最大私召车及送餐平台公司Grab控股到美国将以双层股权结构（dual-class share structure）上市，联合创办人兼总裁陈炳耀（39岁）对公司的掌控将更牢固。他虽将仅持股2.2％，却能行使60.4％投票权。Grab的上市计划将使陈炳耀进一步牢牢掌控这家他联合创办经营不到10年的公司。彭博社报道指出，陈炳耀原本持股2.6％，上市后他的持股将为2.2％，相差并不大，但他持有的股票每股代表许多票，有别于普通股的一股一票。这个双层股权结构与面簿（Facebook）等硅谷科技公司的类似。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Grab SPAC 纳斯达克股市 特殊目的收购公司 合并交易 上市 私召车 送餐平台 双层股权结构 市场缺乏明确指向 股市先跌后起海指横摆作收 评股论经