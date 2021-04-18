郭书真：捉不住的独角兽

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来自 / 联合早报

文 /
郭书真

发布 / 2021年4月18日 5:00 AM

以经营私召车起家的Grab本周宣布将通过与Altimeter Growth合并在美国上市，估值近400亿美元，成为历来最大笔SPAC交易。（路透社档案照片）
以经营私召车起家的Grab本周宣布将通过与Altimeter Growth合并在美国上市，估值近400亿美元，成为历来最大笔SPAC交易。（路透社档案照片）

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SPAC近期爆发式增长，让人质疑这股热潮能持续多久。首先，SPAC的资金来源可能出现枯竭，其次，能收购的优质公司买少见少，新交所必须跟时间赛跑，比香港抢先一步落实计划并找到有分量的领头羊。

新加坡交易所又走丢了一只独角兽。

以经营私召车起家的Grab本周宣布将通过与所谓的“空白支票公司”合并在美国上市，这是继冬海集团（Sea）和雷蛇（Razer）之后，又一家舍近取远到外地上市的新加坡独角兽公司。

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