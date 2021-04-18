郭书真：捉不住的独角兽 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭书真 发布 / 2021年4月18日 5:00 AM 以经营私召车起家的Grab本周宣布将通过与Altimeter Growth合并在美国上市，估值近400亿美元，成为历来最大笔SPAC交易。（路透社档案照片） 字体大小: 小 中 大 SPAC近期爆发式增长，让人质疑这股热潮能持续多久。首先，SPAC的资金来源可能出现枯竭，其次，能收购的优质公司买少见少，新交所必须跟时间赛跑，比香港抢先一步落实计划并找到有分量的领头羊。新加坡交易所又走丢了一只独角兽。以经营私召车起家的Grab本周宣布将通过与所谓的“空白支票公司”合并在美国上市，这是继冬海集团（Sea）和雷蛇（Razer）之后，又一家舍近取远到外地上市的新加坡独角兽公司。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 就势论市 独角兽 SPAC 特殊目的收购公司 预测投资前景勿“先入为主” 更多企业标榜相关元素 “ESG”因素有利回报不无风险