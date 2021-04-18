郭书真：捉不住的独角兽

SPAC近期爆发式增长，让人质疑这股热潮能持续多久。首先，SPAC的资金来源可能出现枯竭，其次，能收购的优质公司买少见少，新交所必须跟时间赛跑，比香港抢先一步落实计划并找到有分量的领头羊。

新加坡交易所又走丢了一只独角兽。

以经营私召车起家的Grab本周宣布将通过与所谓的“空白支票公司”合并在美国上市，这是继冬海集团（Sea）和雷蛇（Razer）之后，又一家舍近取远到外地上市的新加坡独角兽公司。