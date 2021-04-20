GIC与ESR以39亿元购黑石集团澳洲房地产组合

新加坡政府投资公司（GIC）与香港上市公司ESR Cayman联手，以38亿澳元（39亿新元）买下美国投资公司黑石集团（Blackstone）的一个澳大利亚房地产组合。

根据ESR星期天（4月18日）的文告，GIC将出资80％，其余部分由ESR出资。该投资组合是黑石的Milestone物流持有的45个资产。

ESR将成为澳洲第三大物流房地产业者

该交易是澳洲至今最大宗的物流及普通房地产组合交易，将使ESR在澳洲管理的资产达到79亿澳元，成为澳洲第三大物流房地产业者。这45个物流房地产分布于澳洲各大城市，包括阿德莱德、布里斯班、墨尔本、珀斯和悉尼，占地共360万平方公尺（3880万平方英尺）。

据彭博社报道，黑石集团在1月份开始寻找买家，首轮收到超过10份投标。该私募基金也考虑让这个房地产组合挂牌上市，并可能成为澳洲最大的首次公开售股活动之一。

这笔交易价格约30亿美元，根据彭博汇编的数据，这是澳洲五年来最大的房地产交易。这凸显了仓储业务的增长，仓储已成为最受欢迎的房地产类别之一，部分原因是疫情期间网上购物激增。

从2016年与澳洲发展商Goodman Group的一笔交易开始，Milestone通过数十笔个别交易，组建了这个物流房地产组合。这些资产的客户包括Woolworths集团和Australian Postal公司，预计初始收益率为4.5％，加权平均租赁期限为6.9年。

黑石集团澳洲房地产主管泰南（Chris Tynan）接受彭博社访问时表示，黑石正在专注于物流领域的“最后一哩路”，因此脱售这个资产组合。

黑石在2019年设立了一个称为Mileway的泛欧洲物流房地产单位，专门投资和经营在城市和城市周边的货仓。这些物流房地产被看好，由于靠近消费者的住家，在供应短缺的情况下，这类资产受需求波动的影响较小。在去年12月，Mileway以181亿瑞典克朗（285亿新元）买下一些瑞典货仓资产，使它在欧洲的资产组合达到超过140亿欧元（223亿新元）。

泰南指出，澳洲的网上购物渗透率约为总消费开支的13％，目前还落后于其余发达世界。但假以时日，它将追上多数其他国家地区，包括美国、英国、韩国和中国。