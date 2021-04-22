黄鸿年指周华盛配股没披露与购股者关系 莱佛士教育澄清：有关指责毫无根据

针对股东指莱佛士教育（Raffles Education）主席兼总裁周华盛在一项配售股计划中没有披露与购股者之间的关系，公司董事会发布文告澄清，这些指责是毫无根据的。

本地富商黄鸿年及他名下的黄鸿年美术馆上周向莱佛士教育的董事会发出信函，指经过他们的调查，周华盛在2017年指示前董事刘迎春认购公司股权，以摊薄他们的股权。他们称这项计划通过兴业证券新加坡（RHB Securities Singapore）进行，以掩饰购股者的身份。他们相信刘迎春在这之后成为莱佛士教育的20大股东之一。