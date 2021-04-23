原棕油价格创新高 带动种植股股价上扬

原棕油（CPO）价格近期创新高，带动种植股股价。分析师虽上调本地种植股目标价，但主要是因为这些股票早前大幅修正，并认为原棕油价格的下行风险偏高。

今年来，原棕油价格屡次突破每公吨4000令吉（约969新元）的水平，昨天更冲破4400令吉。

原棕油价格创新高，带动本地一些种植股的股价上扬。益资源（First Resources）昨天涨1.36％，闭市报1.49元，股价上升到三个多月的高点；金光农业资源（Golden Agri Resources）涨2.38％至0.22元。