原棕油价格创新高 带动种植股股价上扬 订户 来自 / 联合早报 文 / 吕爱丽 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 原棕油（CPO）价格近期创新高，带动种植股股价。分析师虽上调本地种植股目标价，但主要是因为这些股票早前大幅修正，并认为原棕油价格的下行风险偏高。今年来，原棕油价格屡次突破每公吨4000令吉（约969新元）的水平，昨天更冲破4400令吉。原棕油价格创新高，带动本地一些种植股的股价上扬。益资源（First Resources）昨天涨1.36％，闭市报1.49元，股价上升到三个多月的高点；金光农业资源（Golden Agri Resources）涨2.38％至0.22元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 丰益国际 原棕油价格 布米达马农业 金光农业资源 益资源 投资理财 全球48国家城市指数排名39 气候变化对我国经济冲击大 星展与康拓合作 简化新澳中港客户信用证交易流程