金字品牌奖2020/21开跑了 28日直播推介会和分享会

百年一遇的冠病疫情来袭，许多行业在去年都受到重创，零售业更难以幸免，但身为新加坡金字品牌奖多届得主的Huber's公司，不仅安然度过这一年，员工也得以共享业务持续发展的成果。

强大的品牌优势让企业面临危机也具有韧性，执行董事恩斯特·胡博（Ernst Huber）接受《联合早报》访问时说，尽管面对冠病威胁，公司零售业务的营收去年仍然上扬25%。

除了肉类批发生意，Huber's公司也经营属于零售门市业务包括餐馆。

这些年来，该公司在新加坡金字品牌奖（Singapore Prestige Brand Award,简称SPBA）的“战绩”可谓硕果累累，2012年拿到潜质品牌奖，2014年和2017年获颁成名品牌奖，并在2017年夺下总冠军，登上象征最高成就的荣誉榜（Hall of Fame）。

品牌效应在公司多次得奖后一再强化，但其实单是参与这个奖项所经历的评选过程，也一样让公司不断自我检讨和受益。

恩斯特·胡博说：“参加奖项活动如同进行内部审计，让公司有机会认真检视自己是否有说到做到，或者哪里还做得不够完善，这整个过程让公司获益匪浅。”

他表示，公司多次得奖，摆设在店里的奖杯，不仅吸引了许多客户的眼球，也让他们对公司留下了良好的印象。

有兴趣报名参加奖项和推介会的企业，可扫描QR码报名。

公司的零售业务营收去年显著上扬，公司也不忘奖励他们。他说：“我坚持的信念是，只要公司有好表现，员工就应该得到犒赏。”

打造品牌需要坚定信念，SPBA的2019年区域品牌奖得主太阳能公司星生能源集团也深明这个道理。

谈到公司打造品牌的心得，该公司行销与传播主任邱振发受访时说：“我们始终如一地为客户提供合理价格的清洁能源。我们清楚商业模式，对我们想要做的事情坚定不移。”

不过，公司即使再好也不能坚持己见，而不去了解客户的想法。他表示，即使公司认为自己的产品很好，仍然要听取客户的反馈，了解商业模式是否可行。

恩斯特·胡博和邱振发将在来临的新加坡金字品牌奖2020/ 21直播推介会上，连同杰特科术集团（JK Technology）执行董事汪佑任，分享打造品牌的心得与心路历程，以及公司如何在得奖后受益。杰特科术是2018年悠久品牌奖得主。

新加坡金字品牌奖2020／21由中小企业商会（ASME）和《联合早报》联办，今年的主题是“登峰造极”（On to Higher Ground）。

今年迈入第20个年头，见证无数本地品牌绽放异彩的新加坡金字品牌奖2020／21，邀请本地企业参加竞逐奖项，迈向巅峰。

主办单位将于本月28日（星期三）下午2时至4时，举行一场直播推介会。

今年的奖项共有四个组别，分别是潜质品牌奖（在新加坡成立三年至八年）、成名品牌奖（在新加坡成立超过五年）、悠久品牌奖（在新加坡成立超过25年），以及特别表扬奖。

特别表扬奖只限于金字品牌奖筹委会邀请参加，他们必须是在新加坡成立至少三年、在推广品牌方面有杰出表现的政府机构和非盈利机构。

有兴趣报名参加奖项和推介会的企业，可扫描QR码或上网到bit.ly/spbalaunch2021报名。报名免费，名额有限，先到先得。