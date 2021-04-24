扭转一年半来跌势 办公空间第一季租金上涨3.3％

随着我国经济逐步重启，本地商业房地产市场开始有复苏迹象，办公空间今年第一季租金上涨3.3％，扭转过去一年半来的跌势，而零售空间租金的跌幅也收窄。

分析师对市场前景抱持谨慎乐观态度，看好经济活动进一步复苏和疫苗大规模接种使市场需求获得改进，办公空间的租金料持稳，零售空间的租金今年内有机会触底反弹。

市区重建局昨日（4月23日）公布第一季房地产数据显示，办公空间市场的租金转跌为升，首季环比上涨3.3％，与前一季跌幅3.5％形成反差。这创下2011年第一季以来最大涨幅，更是2019年第二季以来首次转正。

莱坊（Knight Frank）咨询与研究部主管郑卫铭告诉《联合早报》，新加坡有效控制疫情蔓延、居家办公的措施放宽及商业情绪的改善等有利因素，使办公空间的需求改进。此外，去年第四季的比较基础较低，使租金环比回升。

此外，办公空间价格的下跌情况放缓，从前一季跌幅3.1％缩窄至今年首季的2.7％。供应方面，首季有76万1000平方公尺（逾819万平方英尺），比前一季减少1.2％。空置率微升0.1个百分点至11.9％。

尽管如此，郑卫铭对市场前景持谨慎看法，能否稳定复苏还有待观察，这是因为随着混合办公模式盛行，金融机构作为主要租户开始缩减在中央商业区的办公空间占地面积。

例如，星展集团（DBS）计划在今年12月，缩减位于滨海湾金融中心第三大厦的两层半办公空间，或者等于7万5000平方英尺的面积。花旗集团（Citigroup）和瑞穗銀行（Mizuho Financial Group）早前也缩小在本地的办公空间。

不过，高纬环球（Cushman & Wakefield）研究部东南亚及新加坡副主管黄显洋认为企业会考虑更优质的办公空间，为员工提供更好环境及鼓励他们重返工作场所，优质办公空间的租金溢价进一步推动租金上涨。

零售空间租金首季跌幅低于前一季

另一方面，本地零售空间的租金今年首季环比下跌4.4％，低于前一季跌幅5.2％。

相比整体私宅的价格攀升3.3％及办公空间的价格跌幅缩窄，零售空间价格的跌势进一步加剧，从前一季跌幅2.1％扩大至今年首季的3.2％。供应方面达42万8000平方公尺（逾460万平方英尺），环比增加0.5％，但空置率下降0.3个百分点至8.5％。

由于从本月5日起，政府允许75％雇员重返工作场所，因此分析师看好中央商业区的人流量将恢复并带动零售活动，而位于市中心边缘及郊区的购物中心将支撑租金回升。

仲量联行（JLL）研究与咨询部顾问董事潘慧菁认为，安全防疫措施及旅游限制逐步放宽将促进零售及提升商家信心，同时也为零售商带来扩张机会及扶持租金表现。