我国首季私宅价格涨3.3％ 为近三年来最大增幅

我国私宅市场表现日益强劲，今年第一季私宅价格指数环比上扬3.3％，高于本月初官方预估的2.9％，更是近三年来最大增幅。

分析师预期，随着接下来陆续有新私宅项目开盘，这将进一步刺激买气，私宅价格全年料涨5％至10％。不过，由于私宅价格已连续四个季度上升，涨幅达6.6％，引发市场担忧政府可能出台降温措施。

市区重建局昨日发布的第一季房地产数据显示，私宅价格较去年第四季上扬3.3％，涨幅大于去年第四季的2.1％。这也是2018年第二季以来的最大增幅，私宅价格当时上涨了3.4％。

非有地私宅方面，代表中档私宅的其他中央区（RCR）的价格环比增幅最显著，从前一季的4.4％扩大至今年首季的6.1％。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）各涨1.1％和0.5％，低于前一季的1.8％和3.2％。

有地私宅价格由跌转升

有地私宅的价格由跌转升，首季上涨6.7％，扭转前一季的1.6％跌幅。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣告诉《联合早报》，买家对更宽敞住宅空间的需求日益增加，再加上非有地私宅价格不断攀升，进一步带动有地私宅的价格上扬。

橙易产业（Orange Tee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清认为，国内对私宅的强劲需求与外国投资需求的回升，都是推动私宅价格上涨的原因。

孙燕清也注意到，外国买家对本地私宅的需求越来越大，例如非永久居民今年首季购买281个非有地私宅单位，高于前一季的199个单位，占比从3.3％上升至4.1％。

数据显示，不包括执行共管公寓（EC），发展商首季售出的新私宅共3493个单位，比前一季的2603个单位多了34.2％。

我国今年首季共有4519个单位转手，环比增长6.3％；楼花转售（subsale）则有88宗。

整体来看，首季共有8100宗私宅交易，创2012年第四季以来最高纪录，其中转售交易占55.8％。

分析师乐观看待

今年私宅市场走势

分析师对今年私宅市场走势表示乐观，除非政府推出降温措施，经济复苏及低利率环境将推动市场需求及价格，接下来将有19个新私宅项目共5215个单位推出市场。

合登（Huttons）房产集团研究主管李思德预计，发展商今年可售出9000至1万个新私宅单位，私宅价格全年料上涨5％。麦俊荣则更乐观，看好发展商能售出1万至1万1000个新私宅单位，私宅价格全年增幅介于7％至10％。