高档私宅销量创七年新高

楼市龙虎榜

我国高档私宅3月份销量创七年多来新高，称霸本地私宅销量排行榜。

位于白沙浮的名汇庭苑（Midtown Modern）上个月推出市场即拔下头筹，共售出368个或66％的单位，每平方英尺售价中位数为2726元。

名汇庭苑位于陈桂兰街，建于武吉士地铁站的上方，由国浩房地产（GuocoLand）联合丰隆控股（Hong Leong Holdings）和丰地产（Hong Realty）开发。该项目有两座30楼高的公寓大楼及558个单位，与坐落在美芝路的滨海名汇（Midtown Bay）私宅项目以地下通道相连，同属国浩时代城大型综合房地产项目。

位居第二的则是2019年登场的RV Altitude，它位于里峇峇利路，共有140个单位，全都是二卧房单位，是乐斯太平洋（Roxy-Pacific）所发展的永久地契项目。上个月售出77个单位，尺价中位数为2641元。现已全部售罄。

作为榜上熟面孔的霸级项目聚宝园（Treasure at Tampines）继续排在第三位，3月份售出77个单位，尺价中位数为1403元。

该项目由森联集团（Sim Lian Group）发展，共有2203个单位，至今共卖出1826单位，占总数82％。按照当前买气，相信很快就会被买家一扫而空。

东海岸高档私宅项目安珀苑（Amber Park）排在第四位，上个月售出64个单位，尺价中位数为2415元。该项目由城市发展（CDL）和丰地产联合发展，属永久地契，共有592个单位，目前已售出257个或43％的单位。

紧跟在后的翠宁苑（Ki Residences at Brookvale）售出60个单位，尺价中位数为1775元。该项目位于金文泰附近的斜阳大道，共有660个单位，目前已卖出47％。

市区重建局发布的数据显示，我国3月份私宅销售同比增长96.4％至1296个单位，其中最受买家欢迎的是代表高档私宅的核心中央区（CCR），共售出546个单位，创七年多来新高。随着经济前景更趋乐观，分析师看好高档私宅表现将比去年更强劲。

现已开卖或刚推出市场的豪宅项目包括靠近世界城的隽峰（Irwell Hill Residences）及位于安顺柏南街的柏南华庭（One Bernam）等。