本地总经理任冬艳：后疫情时期 建行将助更多企业进入中国市场

建行新加坡分行总经理任冬艳表示，建行在获得本地特准全面银行执照后，计划加大力度拓展本地世界500强企业以及在本地的国际企业客户，帮助本地优质的企业到中国发展。

新加坡和中国在后疫情时代的合作机会巨大，中国建设银行（China Construction Bank）新加坡分行接下来将协助更多本地企业以及国际公司进军中国市场。