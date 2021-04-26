本地总经理任冬艳：后疫情时期 建行将助更多企业进入中国市场

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来自 / 联合早报

文 /
胡渊文

摄影 /
​​​​​​​严宣融

发布 / 2021年4月26日 5:00 AM

任冬艳：新加坡企业具备竞争力，拥有国际化经验，经营规范和稳健。只要契合市场需求，发挥自身特点，很多企业在中国市场都有发展机会。（严宣融摄）
任冬艳：新加坡企业具备竞争力，拥有国际化经验，经营规范和稳健。只要契合市场需求，发挥自身特点，很多企业在中国市场都有发展机会。（严宣融摄）

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建行新加坡分行总经理任冬艳表示，建行在获得本地特准全面银行执照后，计划加大力度拓展本地世界500强企业以及在本地的国际企业客户，帮助本地优质的企业到中国发展。

新加坡和中国在后疫情时代的合作机会巨大，中国建设银行（China Construction Bank）新加坡分行接下来将协助更多本地企业以及国际公司进军中国市场。

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