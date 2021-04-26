本地总经理任冬艳：后疫情时期 建行将助更多企业进入中国市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡渊文 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 任冬艳：新加坡企业具备竞争力，拥有国际化经验，经营规范和稳健。只要契合市场需求，发挥自身特点，很多企业在中国市场都有发展机会。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 建行新加坡分行总经理任冬艳表示，建行在获得本地特准全面银行执照后，计划加大力度拓展本地世界500强企业以及在本地的国际企业客户，帮助本地优质的企业到中国发展。新加坡和中国在后疫情时代的合作机会巨大，中国建设银行（China Construction Bank）新加坡分行接下来将协助更多本地企业以及国际公司进军中国市场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国建设银行 任冬艳 总裁会客室 财经人物 海峡时报指数 Straits Times Index 【投资新加坡系列】新加坡REIT市场受中国投资者关注