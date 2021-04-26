One-North Eden开卖已售出近85％单位

位于纬壹城（One-North）的新私宅项目One-North Eden周末开卖，已售出140个或将近85％的单位。

项目共有165个单位，这也是纬壹城相隔14年的首个新私宅项目。项目涵盖一卧房加书房至四卧房高级单位，面积介于517平方英尺至1410平方英尺。

One-North Eden是丰隆集团（Hong Leong Holdings）与日本上市房地产公司三井不动产（Mitsui Fudosan）的合资公司TID所发展。

集团昨天（4月25日）发文告指出，所有单位的销售都很强劲，每平方英尺的售价约为1800元至2250元。一卧房加书房和两卧房的单位最受欢迎，并且在开卖首日早上10时已全部售出。

项目逾80％买家是本地人，其余20％包括永久居民和外籍人士，来自英国、中国、马来西亚、法国、印度和美国。

TID执行董事加贺阳一说：“买家反应良好，显示纬壹城因私宅选项有限而存在积压需求。许多买家被One-North Eden的战略位置所吸引，他们同时享有靠近上班地点的便利。有几户家庭则看中距离One-North Eden1公里以内的优质本地和国际学校。”

加贺阳一也根据买家反馈指出，大部分单位为书房提供了额外空间，这是该项目最吸引人的卖点之一。