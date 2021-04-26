海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于本月12日曾论及指数在未来七个交易日依然会有反复波动的走势，毕竟填补介于3170.22点与3165.34点，介于3160.88点与3157.95点及介于3145.45点与3141.71点的缺口，或将是“动力”信号下跌的前奏。见报当天指数一度升试3214.93点，次日，竟骤然下跌至3187.40点。21日指数跳空而下，直试3145.28点，不但将上述第一及第二个缺口填补，同时在介于3172.87点与3192.17点间留下缺口，也仿佛为上述的第七个交易日标上注脚。22日指数迅速回弹至3188.71点，遂将上述第四个缺口的一部分填补，同时又在介于3170.41点至3155.06点间留下缺口。23日指数一度下试3167.00点后，全力回升至3194.04点，遂将上述第四个缺口全予填补。由于“动力”信号已经下降至0.10191 处，更加靠近“中性线”。估计指数随时会填补上述第五及第三个缺口，过后继续向下填补介于3120.36点与3109.65点及介于3097.01点与3095.22点的缺口。

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