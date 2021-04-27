陈振声：我国致力保持边境开放 加强区域枢纽地位

冠病疫情打乱了全球供应链，新加坡致力于保持边境开放，让跨国企业仍能履行商业义务，进一步加强了我国的区域枢纽地位，提升吸引投资的竞争力。

自暴发冠病疫情以来，供应链的稳定成了各国政府最关注的议题之一。

贸工部长陈振声昨天（4月26日）走访3M公司后，在线上记者会发表谈话时说：“新加坡的竞争优势在于我们的政治稳定、熟练的劳动力以及政策的一致性和连贯性。这是这些年来许多跨国企业选择在新加坡投资的跟本原因。这些因素依旧重要，我们也必须继续在这些基础上努力。”

不过，有两项因素在近年显得更加重要。陈振声指出，这是包括3M在内的跨国企业，决定在哪里投资并为下一代创造就业机会的关键考量。

第一个因素是供应链的韧性，陈振声说冠病后疫情暴发以来，人们更加关注这方面的发展。“供应链的韧性和几项因素有关。首先是政策，各国是否采取边境开放政策，以允许在这里投资的企业能继续从其他国家的供应链获得所需资源。更重要的是，即使在危机期间，也允许企业继续履行对其他国家的商业义务。”

陈振声透露，疫情暴发时，我国和多家跨国企业，包括和3M公司迅速采取行动，寻找替代供应商，减少对本地或区域任何特定供应商的依赖。

互联互通影响供应链韧性

其次，全球的互联互通也影响供应链的韧性，这包括实体的海陆空运输，以及非实体的数据与金融连接。

即使在疫情期间，我国仍致力于保持边境开放，陈振声认为，这不仅加强了我国作为区域枢纽的地位，也提高吸引投资的竞争力。例如，法国制药公司赛诺菲（Sanofi）日前宣布未来五年内投资4亿欧元（6亿4000万新元）在我国设立疫苗生产中心。

陈振声说：“他们前来我国投资，不是因为我们的内需市场，是因为我们的政策允许他们为区域和全球市场提供服务，而我们的法律保护他们的知识产权。这就是我们吸引他们的方式，以便为下一代新加坡人创造更好的工作。”

企业选择投资目的地的第二大要素是对于知识产权的保护。

陈振声指出，若观察跨国企业近年与过去的投资，知识产权保护占了更重要的比率。

3M公司东南亚地区董事经理兼新加坡领导人凯文麦圭甘（Kevin McGuigan）接受《联合早报》采访时说：“新加坡继续是3M呼吸器和其他产品，在全球其中一个具有战略地位的制造基地。我们已经投资了先进制造业务，扩大在大士工厂的呼吸器生产，以协助确保新加坡和区域拥有稳定的呼吸器供应。”

这项投资预计将带来逾130个就业机会。

另一方面，陈振声昨天回应媒体询问时表示，将继续努力与团队完成现有的任务，并确保顺利交接给下个月上任贸工部长的颜金勇。陈振声5月15日起出任教育部长。