海指三天连涨 重回3200点之上

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年4月27日 5:00 AM

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在本地银行股、吉宝企业（Keppel Corp）和航空相关股上涨带动下，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日转跌为升，上涨10.86点或0.34％，闭市报3204.90点，取得三天连涨，并重新回到3200点之上。

海指昨日开盘后一度跌0.33％。亚太股市昨日受冠病疫情担忧和美国加税计划的影响而涨跌不一。悉尼和香港股市跌0.18％和0.43％，东京和首尔股市则涨0.36％和0.99％。

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