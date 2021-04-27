海指三天连涨 重回3200点之上 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在本地银行股、吉宝企业（Keppel Corp）和航空相关股上涨带动下，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日转跌为升，上涨10.86点或0.34％，闭市报3204.90点，取得三天连涨，并重新回到3200点之上。海指昨日开盘后一度跌0.33％。亚太股市昨日受冠病疫情担忧和美国加税计划的影响而涨跌不一。悉尼和香港股市跌0.18％和0.43％，东京和首尔股市则涨0.36％和0.99％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 成份股 银行股 吉宝企业 新航 新港航空泡泡 华侨银行委任欧阳丽玲 为港华侨永亨银行行政总裁 加强全球无形资产与知识产权中心地位 我国出台2030年知识产权策略蓝图