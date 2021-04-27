华侨银行委任欧阳丽玲 为港华侨永亨银行行政总裁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月27日 5:00 AM 现年58岁的欧阳丽玲将于5月20日接任华侨永亨银行行政总裁。（华侨银行提供） 字体大小: 小 中 大 华侨银行委任欧阳丽玲为香港子公司华侨永亨银行（OCBC Wing Hang Bank）行政总裁，5月20日生效。华侨永亨现任行政总裁蓝宇鸣将于5月19日退休，他将继续在董事会担任顾问，直到2021年底。现年58岁的欧阳丽玲于2019年12月加入华侨永亨银行，担任副行政总裁。她主要负责管理华侨永亨、澳门华侨永亨银行（Banco OCBC Weng Hang, S.A）以及华侨永亨信用财务（OCBC Wing Hang Credit Limited）的零售银行业务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华侨银行 华侨永亨银行 昇菘集团今年首季 净利同比增6.5％ 加强全球无形资产与知识产权中心地位 我国出台2030年知识产权策略蓝图