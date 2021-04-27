华侨银行委任欧阳丽玲 为港华侨永亨银行行政总裁

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月27日 5:00 AM

　现年58岁的欧阳丽玲将于5月20日接任华侨永亨银行行政总裁。（华侨银行提供）
　现年58岁的欧阳丽玲将于5月20日接任华侨永亨银行行政总裁。（华侨银行提供）

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华侨银行委任欧阳丽玲为香港子公司华侨永亨银行（OCBC Wing Hang Bank）行政总裁，5月20日生效。

华侨永亨现任行政总裁蓝宇鸣将于5月19日退休，他将继续在董事会担任顾问，直到2021年底。

现年58岁的欧阳丽玲于2019年12月加入华侨永亨银行，担任副行政总裁。她主要负责管理华侨永亨、澳门华侨永亨银行（Banco OCBC Weng Hang, S.A）以及华侨永亨信用财务（OCBC Wing Hang Credit Limited）的零售银行业务。

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