加强全球无形资产与知识产权中心地位 我国出台2030年知识产权策略蓝图

我国也计划在创新领域推广知识产权与无形资产相关技能、制定国家认可的知识产权与无形资产标准，以及建立一个企业可寻求有关服务的网上市场。

新加坡政府推出一项为期10年的知识产权策略蓝图，加强我国作为全球无形资产与知识产权中心，并且维持我国顶级知识产权制度的地位。

这包括提供促进企业利用知识产权进行融资的基础建设，以及培养知识产权估值人员。

这项名为2030年新加坡知识产权策略（Singapore IP Strategy 2030，简称SIPS2030）的蓝图，将由包括新加坡知识产权局在内的超过10个政府机构组成的跨机构委员会主导推动，并由总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮与文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉担任正副主席。

他们在昨天（4月26日）的世界知识产权日，正式推介这个策略蓝图。

该蓝图三大主旨为加强我国作为全球无形资产与知识产权中心的地位、利用无形资产与知识产权吸引与培养创新型企业，以及发展这方面的良好工作与具有价值的技能。

配合该蓝图的推展，企业接下来将可使用一个改良的知识产权申报系统。这个将于明年中旬推出的系统，可提供预测援助与分析见解。

我国也计划在创新领域推广知识产权与无形资产相关技能、制定国家认可的知识产权与无形资产标准，以及建立一个企业可寻求有关服务的网上市场。

助中小企业疫后更强大

英兰妮在推介会上讲话时说，通过蓝图的三大主旨，我国将可制造新的商业机会在无形资产与知识产权专业服务方面的良好工作。企业可以通过诸如集资和更好地管理组合的投资，更有效地释放知识产权的价值。企业也将有更多机会把创新成果商业化和套现。

她说：“通过建立企业在无形资产与知识产权管理和战略方面的能力和技能，蓝图将可帮助本地中小企业在后冠病的经济环境中变得更加强大。”

唐振辉指出，蓝图也将致力于把新加坡建设成知识产权纠纷解决中心。

该蓝图将引入专门针对知识产权的辅助计划，例如建立解决知识产权纠纷的专长和培养专家证人。

他说：“我们将改进针对学生和在职专业人士的培训和教育计划，也将引入无形资产和知识产权管理的国家标准，作为这些技能的一个基准。”

SIPS2030是以2013年知识产权中心总蓝图为基础而建立，并且是在咨询超过1000个来自法律、金融、专业服务与商界的利益相关者后制定。

全球的企业越来越重视知识产权。全球去年的知识产权总值逾65万亿美元（86亿新元），过去五年在我国申报的知识产权也增长超过20%。