金融机构与当局合作打击犯罪活动 2019年至今阻截约6900万元可疑资金

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月28日 5:00 AM

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金融机构与当局合作更精明地打击洗黑钱和恐怖主义融资活动，2019年至今已成功阻截约6900万元，包括1900万元要汇来我国的资金。

新加坡金融管理局助理局长（政策、付款与金融犯罪防范）吕秀仪昨天在第12届亚太反洗黑钱及反金融犯罪常年大会讲话时，透露上述数字。

该大会由公认反洗黑钱专家协会（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，简称ACAMS）主办。ACAMS是最大的国际会员组织，旨在对抗金融犯罪，其常年大会在未来对抗金融犯罪的工作方面提供思想领导。

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