金融机构与当局合作打击犯罪活动 2019年至今阻截约6900万元可疑资金 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月28日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 金融机构与当局合作更精明地打击洗黑钱和恐怖主义融资活动，2019年至今已成功阻截约6900万元，包括1900万元要汇来我国的资金。新加坡金融管理局助理局长（政策、付款与金融犯罪防范）吕秀仪昨天在第12届亚太反洗黑钱及反金融犯罪常年大会讲话时，透露上述数字。该大会由公认反洗黑钱专家协会（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，简称ACAMS）主办。ACAMS是最大的国际会员组织，旨在对抗金融犯罪，其常年大会在未来对抗金融犯罪的工作方面提供思想领导。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡金融管理局 金管局 反洗黑钱 恐怖主义融资 金融机构 数码代币 可变动资本公司 包容性 数据分析 凯德中国信托首季出租率提高 速读财界