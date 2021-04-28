凯德中国信托首季出租率提高

凯德中国信托（CapitaLand China Trust，前称凯德商用中国信托）零售和商业园区出租率在今年第一季有所提升，这主要是由于更多人回返工作场所，带动人流量和销售额增加。

信托周二开市前公布截至3月底首季业绩报告显示，信托的零售空间和商业园区出租率为94.4％和92.1％，比之前一季有所改善。

信托第一季净房地产收入为2亿6420万人民币（5400万新元），相等于去年上半年净房地产收入的八成。信托表示，这是因为零售业绩改善及商业园区的贡献逐步增加。

它旗下商场的人流量和销售额首季同比上扬52.1％和47.2％。

此外，信托如今持有100％股权的乐峰广场（Rock Square）和新开张的凯德广场·诺和木勒（CapitaMall Nuohemule），以及收购的三个商业园区——腾飞新苏资产组合、腾飞元创大厦（Ascendas Innovation Towers）和腾飞创新中心，都给信托净房地产收入带来贡献。

信托也表示，它的资产组合有所改善，例如零售租户有不少来自超级市场和必需服务领域，商业园区租户则有超过六成是来自电子、电子商务和金融服务等新兴的高增长领域。展望未来，信托认为，随着行业和消费者信心复苏，预料运营指标会提高。不过，零售租赁环境仍具竞争性。

至于商业园区，信托说：“高科技行业有强大的需求驱动力，这符合中国宏观支援政策。商业园区租赁需求维持强劲。”

凯德中国信托周二闭市报1.38元，下跌2分或1.43％。