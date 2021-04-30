借助5G力量推动中小企业的发展

如今，我们正处在电子通讯业的大变革中，它为新加坡商业，尤其是中小型企业（SME），带来了巨大的红利。新的5G技术不仅是指它闪电般的速度，更是无处不在的超稳定可靠的连接。

5G每平方公里能支持一百万个设备，并为应用程序提供零时差的反应时间。这将为很多行业带来巨大的商机，特别是在物联网（IoT, the Internet of Things）等领域。这种潜在的需求和动力，也推动了新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）其突破性的5GSG计划。

IMDA的努力将确保新加坡在成熟的5G独立组网（SA）使用方面成为全球市场的领导者。它的愿景是到2022年，新加坡至少一半的地区实现5G独立组网覆盖。

IMDA提出的目标为新加坡的企业创造了根本性的革新和创收机会。起步阶段，IMDA指定了六个策略领域，这些行业将见证5G应用所发生的重大转变：海事、城市交通、智能房地产、工业4.0、消费者应用和政府应用程序。

请参阅信息图（点击放大）：IMDA 5GSG有关此突破性计划各个方面的概览。

信息来源：IMDA的5GSG概述（图/IMDA提供）

IMDA计划如 Tech Skills Accelerator（TeSA），承诺为企业提供针对5G革命的技术人才库。IMDA的5G测试平台如PIXEL创新空间，将在这一领域开发前沿的研发计划和孵化一些初创公司。

所有这些发展和改变，使我们不得不思考一个重要问题——5G为中小企业提供了什么？对这个问题的讨论，我们可以从新加坡中小企业目前所面临的商业性的挑战开始。

（图/StarHub提供）

不断演进的数字化革新

中小企业是新加坡商业生态系统的基石。持续的新冠疫情让大多数中小企业遭受重创。新加坡工商联合总会（SBF）进行的National Business Survey 2020/2021数据显示，受COVID-19新冠疫情影响的新加坡企业中，有超过70％的企业至少需要一年或以上时间，才能完全恢复。

随着COVID-19在全球范围内肆虐，顾客需求的不确定性、日益增加的员工成本、旅行限制，给新加坡企业带来了严重的商业发展瓶颈。中小企业还面临着迎合数字化客户的困境，这些客户比以往更需要良好的在线服务体验。

我们的中小型企业正通过采取更加灵活便捷的商业模式，来克服这些挑战。这些模式包括在家工作（Work From Home）、按需工作的远程在线工作者，以及更加灵活的工作流程。根据Cisco’s Future of Secure Remote Work报告，超过40％的新加坡企业，现在为超过半数的员工提供远程工作安排（在COVID之前远程工作人数仅占18％）。在阻断措施期间，这种趋势增加得更为明显，许多企业开始依靠视频会议、虚拟工作空间和其他远程工作支持设备等运营。

在新的常态下，中小型企业必须创造世界一流的沉浸式客户体验，提供与亚马逊或谷歌等巨无霸公司相同的用户感受。如果企业必须实现这些目标，那么数字化转型（DX）、品牌和营销策略将成为关键的推动力。

在这种情况下，不稳定的网络连接会给员工和支持人员造成巨大的生产力损失。这也是为什么高效的远程工作平台和低延迟率的5G会使所有企业员工的工作和生活变得更加轻松的原因。

（图/StarHub提供）

从固定办公桌到流动办公室

AIBI International正通过5G进行持续性的革新，打破了传统的一人一个办公桌的工作模式，这在中小企业中，是一个很棒的成功案例。健康和健身市场的领军者们，也在通过StarHub Mobile Office可发挥的各种功能来创建合适的共享办公桌操作模式。

现在，固定的实体办公室和办公桌正在让位于AIBI等中小企业的“任何地方、任何设备”的运营模式。StarHub Mobile Office也让AIBI的员工们开始使用SmartUC Mobile和Microsoft 365 Business Standard之类的功能。通过SmartUC Mobile，团队也可以随时随地回复客户的来电，即使在路途中，也无需挂断电话，更不需要固定的办公室电话。

即使是最繁重的工作文件（包括视频）也可以实时更新，员工也可以从移动设备无缝切换到笔记本电脑进行工作。 5G能够让团队通过微软视频进行无阻断会议，也能即时传输大量视频文件，这是AIBI团队期待的5G的其他优势。

其他5G应用的推出，比如固定无线连接（Fixed Wireless Access），也让5G更加备受欢迎。固定无线连接使中小型企业可以在最短时间内为紧急设立的门店、临时零售网点、办公室搬迁，迅速建立超高速5G网络连接。

（图/StarHub提供）

无处不在的5G

由于5G架构在很大程度上消除了网络盲点，物流和运输等行业将成为最大的受益者。实时货物跟踪和智能装运等需求曾是物流公司最具挑战的领域，现在反而成为了行业优势。

从仓储运营、货运，到最后一公里的交付，物流所有的流程都需要使用5G和IoT。一个典型的例子是通过5G链接来控制自动驾驶汽车或无人机，进行承运交付货物。图表“5G在物流中使用的优势”（点击放大）概述了5G可以为行业带来的若干好处。

图表：5G在物流中使用的优势（图/DHL提供）

（图/StarHub提供）

脱颖而出的新科技

新冠疫情让新加坡的活动和零售业遭受重创。有趣的是，这些行业是最早使用新科技进行创新的行业。

面簿现场直播、虚拟展厅参观、线上产品发布，都开始变得司空见惯。然而，较早的蜂窝技术经常与网络问题交战，从而导致视频突然停止、播放不畅或音频故障。5G网络能同时串流4k视频，这些烦恼将很快成为过去。

诸如虚拟实境（Augmented Reality，简称AR）等下一代可能出现的新科技，将使中小企业为客户提供以媒介为动力的高度互动体验成为可能。它也将加速新科技的应用，如360度全息影像视频内容、现场体育馆直播，甚至是未来派的3D全息显示等等。像时尚服装这样的垂直行业，现在也可以使用虚拟存在等技术，无缝地组织现实的虚拟试衣和在线时装秀。

在客户结账方面，5G将使Pick ＆ GO和Cheers等无人零售店大获裨益。例如，可以通过具有5G连接的实时视频聊天支持，来增强智能货架、应用程序叠加驱动的购物体验和智能杂货机器人等功能。

（图/StarHub提供）

未来的增长途径

中小企业是新加坡创业和创新的主要推动力，这一趋势也将继续保持下去。唯一的变化是，这种增长将依赖于数字驱动的商业模式。

未来的公司将使用流程自动化、增强协作、IoT和智能分析等推动因素来改变、发展和崛起。我们的中小型企业必须打破传统办公室的实体界限，才能从不断变化中获得最大收益。

快速数字化是这漫长、富有意义、回报巨大的旅程的第一步。至关重要的是，中小型企业必须正确实施和度过这一步，才能在未来的日子里取得成功。

丰富、活力、快速和可靠的连接构成了远程劳动力和生产性工作场所的基础。毋庸置疑，5G将成为混合性工作环境中下一步发展的关键驱动力。

【本文由STARHUB呈献】