扩大旗下调味品自有品牌业务 翱兰9.5亿美元收购Olde Thompson

翱兰国际昨天早上发表文告表示，这项收购将对翱兰食品原料旗下的调味品业务带来显著变革，扩大资产组合中的自有品牌阵容。

翱兰食品原料将以9亿5000万美元（12亿5820万新元），收购美国的自有品牌（private label）香料和调味品制造商Olde Thompson。

翱兰国际（Olam International）昨天（4月29日）早上发表文告表示，这项收购将对翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）旗下的调味品业务带来显著变革，扩大资产组合中的自有品牌阵容。

翱兰国际今年2月宣布计划将OFI业务分拆，于明年上半年上市。

在昨天举行的线上记者会上，翱兰食品原料总裁西克（A.Shekhar）表示，集团过去15年一直是Olde Thompson多种香料的最大供应商。这次收购为双方带来合作机遇，创造一个结合供应链、生产线和分销网络的平台，为客户提供一系列天然、可持续，而且各个环节都可追溯的香料与调味品零售方案。

自有品牌食品制造业者专为连锁零售商生产各类挂上零售商品牌的食品。创立于1944年的Olde Thompson是美国最大的自有品牌香料与调味品制造商之一，占有将近三分之一的市场份额。该公司在美国东岸的新泽西州和西岸的加利福尼亚州各有一个高度自动化的生产设施。

西克说：“提供自有品牌方案是我们的核心策略。在这当中，香料是最具吸引力和持续增长的产品种类之一，尤其美国市场。”

OFI的收购价相当于Olde Thompson的11.5倍企业价值与息税折摊前盈利比（EV/EBITDA）。若计入双方结合可创造的协同效应，则相当于8.5倍。

交易预料在今年第二季完成，预计可立即为OFI的盈利和毛利率带来贡献。集团将通过内部资源和外部融资进行收购，假设交易在去年底完成，形式上（pro forma basis）的资产负债比率（gearing）将从实际的1.72倍上扬到1.91倍，低于集团设定的2倍。每股净有形资产（NTA）从1.48元增至1.53元，每股盈利（EPS）从0.19元增至0.21元。

西克指出，Olde Thompson在2020财年的息税折摊前盈利大约8000万美元，相对于OFI的7亿7000万美元，并购后可带来显著提升。而且双方过后还可创造更多协同效应，每年预料可取得2500万至3000万美元协同价值。

他说：“我们目前为Olde Thompson提供40％的原料，这显然立即可以增加。此外，它们在美国的生产线和我们在印度、越南、中国和埃及等地的供应链也有显著空间可提升物流和生产线的优化。”

另一方面，昨天在记者会上，西克表示，分拆OFI业务上市的计划正在推进，预计今年底完成业务分拆，较可能在明年第二季上市，但具体时机仍不确定，要看到时候的市场状况。