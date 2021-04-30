脱售武汉馨乐庭沌口服务公寓等 提振雅诗阁公寓信托首季可派发收入 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 虽然近期市况依然充满挑战，雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）相信通过多元化和专攻长期住宿的房地产组合，以及强劲的财务能力和灵活性，信托将能够抓住未来的增长机会。信托昨天开市前发布今年第一季业务报告。由于脱售武汉馨乐庭沌口服务公寓（Citadines Zhuankou Wuhan）以及苏州馨乐庭星海服务公寓（Citadines Xinghai Suzhou）的计划泡汤获得980万元终止费，以及计入560万元一次性变现的外汇兑换收益，提振了首季的可派发收入。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 雅诗阁公寓信托 收入 房地产 城市发展酒店服务信托 首季净房地产收入同比增1％ 借助5G力量推动中小企业的发展