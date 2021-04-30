脱售武汉馨乐庭沌口服务公寓等 提振雅诗阁公寓信托首季可派发收入

虽然近期市况依然充满挑战，雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）相信通过多元化和专攻长期住宿的房地产组合，以及强劲的财务能力和灵活性，信托将能够抓住未来的增长机会。

信托昨天开市前发布今年第一季业务报告。由于脱售武汉馨乐庭沌口服务公寓（Citadines Zhuankou Wuhan）以及苏州馨乐庭星海服务公寓（Citadines Xinghai Suzhou）的计划泡汤获得980万元终止费，以及计入560万元一次性变现的外汇兑换收益，提振了首季的可派发收入。