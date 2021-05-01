柏南华庭CBD黄金地段 投资置业首选

精致人生源于对人生的执着追求，现代都市新贵人群，无论是对工作环境还是家居生活，都有独到眼界与极致要求。

对这些人来说，美好都市生活应满足生活大多数需求。家，应该让生活工作能随心切换，周围有最齐全丰富的商业、休闲和娱乐配套，购物就在家门口，步行距离即可解决生活所需。

家，还应该是属于自己的一片安静地，每每在喧嚣欢闹后，你总是能暂时远离尘嚣，找到一处惬意的空间。

由中冶置业（新加坡）有限公司（MCC Land (Singapore) Pte Ltd）和皓源地产（HY Realty）联合发展的柏南华庭（One Bernam），共有351套奢华私宅单位，是中央商业区的最新高档私宅项目，将为商务精英、时尚达人和精明投资者等都市新贵，谱写CBD城市生活的新篇章。

随南部濒水区”乘风破浪“

现在买房和投资房产，首先要看的就是地段。它是成功房产的重要指标。占据黄金地段的项目，就等于赢得无法比拟的先天优势——黄金地段成就了人生巅峰。

新加坡向来是很多人心中的理想居住地，而狮城的经济核心区丹戎巴葛，自然而然成为了这座城市最炙手可热的地段。

事实上，丹戎巴葛不仅是新加坡最繁华的地区，同时也因其丰富的历史和文化背景而闻名。在政府的振兴计划下，现在还成了一个充满活力的金融、娱乐与文化区，以及令人向往的高档私宅区。

柏南华庭位于丹戎巴葛柏南街，坐拥优越地理位置，势必引领丹戎巴葛的振兴计划，成为这地区华丽转型中的标志性项目。

例如柏南华庭附近的罗敏申路，将重新发展为优先畅行廊道（Transit Priority Corridors），无缝衔接丹戎巴葛和莱佛士坊。这些优先畅行廊道可同时设有更宽畅巴士车道、脚踏车专用道和绿色人行道。甚至沿途还设有露天餐饮区。

离柏南华庭不远处，是新加坡迄今为止最令人振奋的南部濒水区（Greater Southern Waterfront）。这个面积达2000公顷的翻新计划完成后，现有的中央商业区将延伸至新加坡南部海岸线，形成崭新的南部濒水新城。

这个全新城区将成为未来人们生活、工作与娱乐的精彩目的地，而柏南华庭将能随南部濒水区“乘风破浪”，进一步发挥它的优越地点和增值潜能优势。

顶级生活设施 超凡都市景观

作为专为高净值人士打造的CBD私宅项目，柏南华庭特别在第4层和第34层设有专属设施楼层，让你享有都市生活方便之余，同时又有着奢华私宅的隐秘性，还让你俯视都市的超凡景观。

雅致的会所中心让住户可以和亲友欢聚。（图／商家提供）

在第4层的空中花园里，主要设施分为健康生活（Wellness Lifestyle）、活跃生活（Active Lifestyle)和葱绿生活（The Botanic Collection）等三类。

“健康生活”设施包含花园走道，休闲庭院和瑜伽区等，让你放松身心，觅得一方静谧。“活跃生活”设施有会所中心、雅食宴阁、游泳池、Spa游泳池和休闲区等，你可进行慢跑、游泳等健身活动，或在会所和雅食宴阁里与亲朋戚友欢聚同乐。

位于第四层空中花园的游泳池，环境幽雅。（图／商家提供）

“葱绿生活”涵盖一系列绿色植物和主题花园，包括芳香园、林荫花园、迷你瀑布和海芋小径等。

在第34层，它划分为四个小区的生活设施，伴随着迷人的城市天际线，让人将美景尽收眼底。

这四个小区分别为榻榻米花园（The Tatami Garden）、吊床花园（The Sky Hammock Garden）、空中健身俱乐部（The Sky Fitness Club）和空中大厅（Sky Lounge）等。

位于第34层的吊床花园，美景尽收眼帘。（图／商家提供）

“榻榻米花园”采用日式风设计，小区内种着多种植物的苔藓球、并设有两个榻榻米和休闲角落，带你走入一个宁静、恬静的世界。“吊床花园”主要由两个吊床组成。 你可躺在吊床上小歇片刻。

如果你喜欢一边欣赏城市美景，一边健身运动，你应该会喜欢“空中健身俱乐部”，这里设有各类健身和运动设施，可尽享运动的快感。 “空中大厅”里设有宴会厅和花园凉亭，用作举办各类派对和聚会，享受美好时光。

住宅单位展现设计美学

除了有专属设施，柏南华庭的住宅设计也展现设计美学高度。所有住宅均采用顶级建筑装饰材料，并通过精妙设计，让每个单位充满了奢华时尚感。

柏南华庭提供两类独特住宅选择。The Prestige收藏系列涵盖了一卧房、两卧房以及两卧房加书房单位，面积介于441平方英尺和872平方英尺。这一系列的住宅单位，是专为投资者和较小户家庭量身打造，提供精致却尊贵的居住体验。

The Palazzo收藏系列涵盖了三卧房、三卧房顶层单位（penthouse）以及项目唯一一个面积达4306平方英尺的五卧房顶层单位。

顾名思义，这一个限量收藏系列的住宅单位，房间容积感和空间感都得以最大扩展，提供有如宫殿般的奢华生活体验。此外，这系列三卧房单位，顶层五卧房PH单位配置豪华私人电梯。

柏南华庭住宅单位从第5层开始建起，并根据现代生活需求，全部具备智能家居设备如电子锁、智能门铃和冷气调控等。所有单位还配搭了弗兰卡（franke)、瑞族（V-ZUG）、捷仕（Gessi）、劳芬（Laufen）和Haiku等知名家居生活品牌。

宜居城市新“核点”

过去几年来，新加坡CBD的私宅项目逐渐引起购房者兴趣，特别是政府宣布重振中央商业区和圣淘沙一带计划，让它们成为充满活力的生活和娱乐地点，对市区CBD的私宅市场带来正面影响。

只不过位于市区的崭新项目并不多，购房者选择往往受限。

如今，柏南华庭面世，正好满足了众多购房者的需求。而且柏南华庭拥有多功能开发，不仅有豪华私宅，还有两层楼的零售商铺和13套服务公寓，相比一般CBD私宅项目，占有领先优势。

生活在柏南华庭，你即可享受中央商业区的便捷繁华，数分钟车程就达到莱佛士坊和滨海湾金融中心。

项目周围有完备基础设施，对接了主要地铁线，而新加坡主要的高速公路如Ayer Rajah高速公路（AYE）和滨海高速公路（MCE）也将帮助您迅速抵达樟宜机场（约16分钟车程）、乌节路（约8分钟车程）和滨海湾（不到5分钟车程）等地。

就餐饮娱乐方面，丹戎巴葛区内有很多酒吧、咖啡馆、餐馆和娱乐场所，当中包括麦士威熟食中心（Maxwell Food Centre）、厦门街熟食中心（Amoy Street Food Centre）、安祥山（Ann Siang Hill）酒吧一条街。另外，100AM购物中心和滨海湾金沙等也近在咫尺。

你也可体验丹戎巴葛社区浓郁温暖的生活气息。周边的牛车水拥有不胜枚举的历史文化景观，附近还有康达小学（Cantonment Primary School）、新加坡管理大学、南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院等。

所以，如果说新加坡是宜居城市，柏南华庭所处的丹戎巴葛就可说是宜居城市的新“核心”。

柏南华庭示范单位于俊源街（Choon Guan Street）/柏城街（Peck Seah Street）,在丹戎巴葛地铁站A出口。参观示范单位仅限预约。欲知更多详情，请Whatsapp 8338 7800，或通过网站（www.onebernam.com.sg）关注更多信息。

【本文由皓源地产与中冶置业（新加坡）有限公司联合呈献】