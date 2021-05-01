制定产业转型蓝图2025 未来经委会为下来五年发展规划新道路

冠病大流行已加速长期结构性趋势，例如全球秩序的改变、供应链的重置、数码与科技转型、消费喜好的改变，以及对可持续发展的日益重视。委员会因此将更新所有23个产业转型蓝图，进行结构重组，并制定更专注于就业与技能的策略。

为应对系统性的转变并抓住冠病疫情带来的新机遇，未来经济委员会（FEC）将在过去五年的进展基础上，制定产业转型蓝图2025（ITM 2025），为未来五年的发展规划一条新道路。

这包括更新目前的23个ITM以及行业策略，以应对经营环境的变化带来的加速改变。

根据委员会文告，委员会将与劳资政伙伴就ITM紧密合作，并通过三方面来加强：一、FEC的工作将更紧密地和研究、创新与企业2025计划（RIE 2025）结合，FEC的结构将重组并由七个组合支持；二、ITM 2025将在越战越勇工作小组（EST）的工作上继续努力，为新加坡开辟冠病疫情后的复苏之路，并在审查EST的建议，不久将公布结果；三、ITM 2025将更专注于就业和技能，旨在提升生产力和工资、创造良好工作，以及帮助劳动队伍做好肩负这些角色的准备。详情将在更新后的ITM逐步推出后宣布。

未来经济委员会是在2017年成立，委员来自政府、商界、商会、公会、高等学府与培训机构等各个领域。

它至今推行的策略取得良好的成果。

它指出，2016年至2019年，我国整体劳动力生产力年增长率为2.7％，之前三年的年增长率则为2.2％。

此外，全职工作的新加坡人实际收入中位数在同期间年增长率为3.7％，相对于前一期的3.2％。

不过，这个进展受到冠病疫情的干扰。

冠病大流行已加速长期结构性趋势，例如全球秩序的改变、供应链的重置、数码与科技转型、消费喜好的改变，以及对可持续发展的日益重视。委员会因此将更新所有23个产业转型蓝图，进行结构重组，并制定更专注于就业与技能的策略。

委员会昨日通过网络视频举行新任期的第一个会议，并宣布上述消息及多名新委员的加入。

委员会主席、副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在会后说：“FEC在这个非常关键的时刻开始了新的任期。我们已取得一个先机，因为我们在五年期就开始了ITM的努力。许多公司也设法渡过了危机，保存了能力并保留了熟练工人。

“在强大的劳资政三方基础上，我们正从优势地位出发，为我们的未来而努力。”

未来经济委员会委任16新委员

未来经济委员会宣布委任16人成为新委员，并宣布进行结构重组，由七个组合支持，以便委员会的产业转型蓝图（ITM）等工作能和研究、创新与企业2025计划（RIE 2025）更紧密结合。

新委员包括凯德集团（CapitaLand）首席执行官李志勤、南洋理工学院院长兼总裁刘珍妮以及多名部长，包括贸工部长颜金勇（5月15日上任，现为卫生部长）以及永续发展与环境部长傅海燕。

这个40人委员会的七个组合是：先进制造与贸易（宇航、电子、能源、物流等ITM）、连接性（海陆空交通ITM）、人类卫生与潜能（教育与保健ITM）、城市系统（建筑、环境服务等ITM）、资源与环境永续性（这是全新组合）、现代服务（金融服务、资讯通信科技及媒体等ITM）以及生活风格（食品服务、酒店和零售ITM）。

邦典置地（Pontiac Land）酒店业务主管郭玮玲说：“冠病给许多行业留下了印记，尤其是非常依赖国际旅客的旅游业，而我们仍未走出困境。

“这为我们提供了更大的动力，让我们更加认真地规划未来——在这个未来，尽管我们的经济开放，国内市场小，但复原力是我们计划的核心支柱，以加强我们抵御冲击和反弹的能力。

“我很高兴能成为FEC的一员，我相信这些ITM重点关注的领域，将使新加坡处于更强的状态，通过创新和数码化获取更大的价值，通过国际化提高我们的连接性，以及通过使我们的劳动力具备未来的技能以加强复原力。”

胜科工业（Sembcorp Industries）集团总裁兼首席执行官黄锦贤说：“每一次危机都伴随着变革和转型的机会。在疫情之前，我们已经开始更加关注可持续发展，我相信这将支持一个更具生产力和复原力的未来经济。”

“新加坡很有条件把握可持续发展方面的机会，但我们不能孤军作战。我期待通过FEC与行业利益相关者和三方伙伴合作，创造一个以创新为核心的更可持续未来，并使我们的劳动力为这个领域的未来技能和工作机会做好准备。”