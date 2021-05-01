星展集团首季净利创纪录突破20亿元

星展集团首季净利大幅超出预期，同比涨72％至20亿1000万元，季度净利历来首次突破20亿元。

与上财年第四季相比，星展集团（DBS）首季净利涨了99％，几乎翻倍。

集团昨天（4月30日）开市前发布首季业务报告。业绩大好带动集团股价一度劲扬逾2％至三年最高，来到30.12元，涨幅在闭市时收窄至1.77％，报29.91元。

为符合新加坡金融管理局节制派息的要求，集团首季每股派息18分，同时提供以股代息（scrip dividend）的选项；派息日是6月25日。

由于资产素质良好，新形成的不良资产和特别准备金维持在冠病疫情前的水平，集团注回1亿9000万元的一般准备金。

集团执行总裁高博德在业绩说明会上回应媒体询问时表示，无法预测接下来会否有更多注回。

不过，集团的整体资产品质比他三个月前预期的更好，拖欠比率维持在低水平。

高博德说，在高峰时，要求延后还款的本地房屋贷款高达50亿元，如今大部分已经恢复定期还款，仍要求延后还款的总额只有6亿元。

本地中小企业贷款方面，也从去年最高的50亿元减少至目前的4亿元。

高博德以近期发布的美国和中国经济数据说，全球经济反弹增强，因此预期集团所有业务都能维持良好的增长动能。

他估计，全年贷款增长有望达到中间至高个位数，收费收入可取得双位数增长。

以今年第一季来看，贷款增长了3％，收费收入更创下新高。

净收费收入同比增长15％至历来最高的9亿5300万元。

与一年前相比，财富管理收费上升24％至5亿1900万元，同样创新高。

可是，受到整体利率走低的影响，集团首季净利息收入同比减少15％至21亿零700万元，净利息收益率（NIM）下滑37个基点至1.49％。

如果与第四季相比，净利息收益率则持平，也终止了自去年第一季以来连续三个季度下滑的趋势。

首季不良资产比前一季减少2％至65亿9000万元，不良贷款比率（NPL）减少至1.5％。

国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）指出，若以资产回报率（ROA）来看，星展今年首季是2014年以来表现最好的一个季度。“我们估计，2021年的信贷成本将维持在低水平，因为星展在2020年已经拨出大部分准备金，接下来将注回一些一般准备金，为盈利提供支撑。”

得益于准备金注回和财富管理收入增长，穆迪预期，星展今年的盈利将保持在高水平。

本地另外两家银行大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC），将分别于下周四（6日）和周五发布首季业务报告。

高博德：将评估花旗消费银行业务

高博德表示，不排除评估花旗集团（Citigroup）有意脱售的消费银行业务。

花旗日前宣布，决定退出全球13个市场的消费银行业务，消息指星展是潜在竞标者之一。

高博德回应媒体询问时说：“在那些我们也有经营的国家或地区，我们将评估有关资产。”

他也表示，集团还未开始这么做，“在适当的时候，我们将展开评估。”

高博德指出，集团三年前完成收购澳新银行（ANZ）业务，成效不错。可是他强调，集团一向很自律，“我们必须确保有能力展开收购，如果过程发生冲突或太多方竞标，我们将不参与。”