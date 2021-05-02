投资理财

去年4月，新加坡启动病毒阻断措施，从当初严峻的疫情形势发展至今已进入解封第三阶段，但仍未到开香槟庆祝的时候。

在实施阻断措施前，我曾与投资者分享当时我新添加了一只新加坡股票基金的每月定投计划（regular savings plan, RSP），当时的入场时机并不理想。

2020年3月，反映新加坡股市的富时海峡时报指数（STI）下跌了约17％。

接下来数月，全球股市强劲反弹。美国和中国等海外市场，以及颠覆性创新等领域（广泛来说就是科技领域）的吸引力让投资者难以抵挡。然而，这一波乐观情绪（有人称之为狂热情绪）却并未惠及本地股市。尽管2020年第四季上升15.9％，但本地股市全年依旧下跌8.1％。

事实上，当时我的投资组合已经覆盖美国和中国等核心区域市场，以及颠覆性创新领域。因此，再添加新加坡股市似乎是走了一步差棋。尽管如此，我依然坚持持有这只基金。相比特斯拉（Tesla）和游戏驿站（GameStop）这类股票的巨额回报，这只本地股票基金一年27％的回报率（截至2021年4月21日）在年轻投资者眼里可能不值一提，但我却对此感到满意。

本地企业有相当多元化的业务重点和前景。受疫情严重冲击，有些行业表现明显落后，在全球经济经历快速变化的背景下，这种情况可能会延续较长时间。当然，也有一些行业成为赢家，通常是那些发展多元业务以降低对实体运营的依赖，同时实现更高数码化的企业。

本地银行

特别能从区域增长中受益

在亚洲区，新加坡被视为能为投资者提供较高股息收益的市场。新加坡银行和房地产投资信托（S-Reits）的股息支付为投资者提供了持续收益来源。就我个人而言，上述的新加坡股票基金会将每月股息重新投资，我特别喜欢这一点，因它能让我的股息借助复利力量不断增长，而不是静置于银行中，获取接近零的回报率。

谈及新加坡股市，自然离不开占基准指数近40％的本地三大银行。尽管三家银行在2020年面临业务、贷款，以及净利息边际下滑的不利因素，但其未来盈利前景已更加明朗。

展望2021年，由于贷款损失准备金（loan loss provisions）下降，我们预计银行盈利将上涨约30％。银行预先拨备的贷款损失准备金可能在2020年上半年已达峰值，贷款损失准备金预计今年将不断下滑，到明年将恢复正常水平，这也预示其盈利将迎来拐点。

此外，尽管星展、华侨，以及大华银行去年上半年拨备大量贷款损失准备金，但其资本比率依然维持健康水平。基于当前资本状况，相信它们有足够资本恢复疫情前的派息率。一般来说，三大银行为投资者提供5.6％的具吸引力的股息收益率。

区域经济增长对本地企业而言是发展多元化业务的机会，当然，若扩展到错误的区域市场，它也可能成为一把双刃剑。

本地银行倾向于在亚细安、印度，以及大中华不同地区进行不同比例的投资。区域扩张增加了客户和贷款量，因此，整体上对本地银行是有利的。

相比之下，制造业地位或被认为次于银行业，特别是相比其1990和2000年代的鼎盛时期，当时企业被吸引来本地建立制造基地和创新中心，如电子和生物医药行业。

不过，随着采购经理人指数（PMI）近期不断扩张，这些行业也为本地经济提供急需的助力。电子行业继续是本地制造业的主要构成部分，并将继续从美国、中国，以及欧元区贸易伙伴需求的不断改善中获益。

此外，进入解封第三阶段也为遭疫情重创的建筑业和服务业带来急需的喘息机会。今年，本地经济预计将恢复正增长，今明两年的GDP预期增速分别为5.5％和3.4％。

新加坡股市在相对的基础上继续为投资者提供价值。作为投资者，我们都不希望为某一市场支付过高价格，无论其前景多么乐观。就此而言，本地市场有望为投资者提供不错的回报。

鉴于宏观经济背景和经济基本面获得改善，今年本地三大银行股预计将带动股市盈利强劲复苏。此外，本地股市未来两年约能提供4.0％至4.5％的股息收益率，而当前股息收益率也已超出10年期新加坡政府债券收益率约250个基点，远远高于长期平均息差。因此，虽然投资新加坡股市不会带给投资者超高的回报率，但对我而言近几年的回报值得期待。

（作者是FSMOne.com总经理）