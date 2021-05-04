人力吃紧导致项目延误 私宅发展商担忧须付高昂违约金给买家

政府去年推出房地产相关的临时纾困措施，协助缓解疫情对发展商和购房者带来冲击，不过这项措施的宽限期只到今年6月底。若交付延误，买家可要求发展商支付违约赔偿金。据了解，有关当局可能在7月推出新措施，以解决买卖协议相关纠纷。

全球冠病确诊病例有增加趋势，我国政府收紧对印度边境管制，许多私宅项目的建筑工程也进一步受影响。

发展商现在除了担心建筑成本飙升、更担心无法履行买卖协议（Sale and Purchase Agreement），必须支付高昂违约金给买家。

据了解，一些发展商已向新加坡产业发展商公会（REDAS）提出他们的担忧，有关当局可能在7月推出新措施，以解决买卖协议相关纠纷。

Macly集团创办人张耀华接受《联合早报》采访时表示，疫情导致私宅建筑工程放慢是严重问题，除了建筑成本增加外，他最担心延迟交付单位给买家，必须支付违约赔偿金。

他说：“疫情对我们的项目工程进度肯定有影响。我手上一些项目工程进度缓慢，现在担心无法按照买卖协议列明日期，在下来几年交付单位给买家。这是一个很严重问题，因为这意味着我们得支付巨额违约金。”

一般上，发展商和买家之间的买卖协议会列明“交空屋”（Delivery of Vacant Possession）日期，即俗称得“领钥匙”或取得临时入伙证（TOP）的日期。

政府去年推出房地产相关的临时纾困措施，协助缓解冠病疫情对发展商和购房者带来冲击。这包括允许发展商延迟长达四个月交付单位，意味着屋主将无法在政府给予的宽限期对发展商提出索赔。不过这项措施的宽限期只到今年6月底。

若交付延误，买家可要求发展商支付违约赔偿金（Liquidated Damages），一年的违约金为房子售价的10％，按日计算。

私宅市场步入完工高峰期

建筑业人力吃紧，本地私宅市场却正步入“完工高峰期”，有多达93个项目预计在下来三年完工，单位总数超过3万2000个。其中，今年预计完工项目约21个，单位总数近8000个。明后年完工项目有72个，单位总数总计1万6000个。

张耀华表示，他下来还有三个项目预计在明年至后年交付，如果政府不采取应对措施，私宅无法按时交付给买家问题会在明年浮现，并迅速恶化。

青建地产（南洋）集团副总经理张郦缘受访时表示，公司发展的顺福轩（JadeScape）原本计划今年底取得临时入伙证，交付单位给买家，但因疫情关系或将延迟到明年。

她说：“我们现在不敢确定延误到什么时候，毕竟疫情情况一直在变化……当然，我们想越快交房给买家越好，可是疫情当下，我们必须确保施工安全，所以希望买家尽量包容和谅解。”

顺福轩的单位交付日期为2023年1月。

延迟交付对买家弊多于利

本地最大私宅发展商之一城市发展（CDL），目前有御峰（Whistler Grand）、铂瑞雅居（Boulevard 88）和星水嘉园（Piermont Grand）等项目在开发中。

城市发展发言人表示，这些项目预计在明年至2023年完工。公司将继续密切留意项目进展情况，并会让买家了解最新项目进展情况。

谈到私宅延迟交付对买家影响，ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣说，这对买家是弊多于利。他指出，买家通常都根据临时入伙证做好搬入新家的准备。如果这个日子出现拖延，他们可能得做出调整，比如延迟卖出房子或延长现在租住的房子、一些投资者也可能因不能立即把房子租出去，少了一笔租金收入。

另一方面，由于买家的还钱时间表是依据工程进度而定，麦俊荣说，项目延误会让买家有更长时间付款，财务方面压力相对减缓一些。

至于可能对楼市造成的影响，他估计私宅和组屋租金会因需求增加而上涨，同时可能带旺转售市场。

根据SRX最新预估数据，今年3月份私宅转售量创过去10年来新高，同时转售价格连续八个月上涨。3月份租金连续三个月上涨，出租单位则为八个月来最高水平。

麦俊荣说：“基本上，无论是发展商或买家，私宅延迟交付都不是一件好事。”

政府若推出法案分摊成本

有助发展商应对挑战

李显龙总理上周六（1日）出席全国职工总会的劳动节集会时表示，疫情冲击本地建筑业，导致工程延误、成本攀升，政府已着手制定紧急法案，确保建筑业各方包括承包商、发展商和房地产买家更公平地分摊成本。

他希望相关法案能在国会下次复会时提呈。国会将在本月10日（星期一）复会。

对此，Macly集团创办人张耀华向《联合早报》表示，政府若推出法令协助业者公平分摊建筑成本升高的问题，应该多少有助缓解发展商面对挑战。不过他最担心的还是私宅能否如期交付。