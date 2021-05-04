最新报告：投资额减少 全球主权财富基金4月份投资项目创疫情以来新高

4月份全球主权财富基金的投资项目总数攀升至冠病疫情暴发以来的新高，但投资额却减少。

全球主权财富基金数据平台（Global SWF）最新发布的报告显示，4月全球主权财富基金共进行了74项投资，比3月份增加12％，但投资总额减少21％至136亿美元（181亿新元），是去年8月来的最低水平。

新加坡政府投资公司

以46亿美元投资额占榜首

新加坡政府投资公司（GIC）以46亿美元的投资额占据榜首，这包括GIC与香港上市公司ESR Cayman联手，以38亿澳元（39亿新元）买下美国投资公司黑石集团（Blackstone）的一个澳大利亚房地产组合。

淡马锡控股（Temasek）于4月进行16项投资，总额为12亿美元。

主权财富基金也走绿色路线

全球主权财富基金数据平台董事经理洛佩兹（Diego Lopez）告诉《联合早报》，主权财富基金投资项目增加，但投资额下滑，是因为基金增加了在风险创投的投资。一般上，风险创投的投资额比较小。

报告指出，主权财富基金也走绿色路线，例如淡马锡和投资管理公司贝莱德（BlackRock）联手，初步投资6亿美元推动净零碳排放经济，建立名为“Decarbonization Partners”的伙伴关系。

双方将启动一系列后期风险投资和初期增长型私募股权投资基金。这些基金将专注于推进碳解决方案，

其他主要交易包括，加拿大退休金计划投资局（Canada Pension Plan Investment Board）创建了可持续能源集团这个新的投资部分，融合了集团在再生、传统能源以及新科技服务方案的专长，共有180亿美元的资产。

尼日利亚卡诺的电力公司和再生能源公司Konexa签署合约，后者将投资1亿美元提供再生能源科技，这项合约获得尼日利亚主权基金的支持。

此外，多个主权财富基金包括挪威央行投资管理公司、荷兰养老金投资公司和新西兰养老金基金，因为人权问题，远离缅甸公司。

平台也分析了52个主权财富基金的治理、可持续性和抗跌表现以及2015年至2020年期间的回报率，发现两者有正面的关联，意味着基金若不保持良好的治理和可持续性，表现往往欠佳。