王瑞杰：我国须更快应对变化并创新 疫后才能变得更强大

新加坡须更快做出适应才能应对快速变化、不明朗与复杂的后冠病世界，而我国能否在疫后变得更强大，将取决于在创新方面的表现。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰昨天在宝洁（Procter & Gamble，简称P&G）举办的iLab 2021网上创新节推介会上，发表以上看法。