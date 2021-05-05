王瑞杰：我国须更快应对变化并创新 疫后才能变得更强大

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来自 / 联合早报

文 /
韩宝镇

发布 / 2021年5月5日 5:00 AM

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰（中）出席宝洁在达都汇的区域总部所举办的iLab 2021网上创新节推介会。在场的包括宝洁亚太区、中东和非洲总裁苏然建（左二）和美国驻新加坡大使馆代办菲克·曼苏尔（Rafik Mansour，右二）。（海峡时报）
副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰（中）出席宝洁在达都汇的区域总部所举办的iLab 2021网上创新节推介会。在场的包括宝洁亚太区、中东和非洲总裁苏然建（左二）和美国驻新加坡大使馆代办菲克·曼苏尔（Rafik Mansour，右二）。（海峡时报）

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新加坡须更快做出适应才能应对快速变化、不明朗与复杂的后冠病世界，而我国能否在疫后变得更强大，将取决于在创新方面的表现。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰昨天在宝洁（Procter & Gamble，简称P&G）举办的iLab 2021网上创新节推介会上，发表以上看法。

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