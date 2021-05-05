王瑞杰：我国须更快应对变化并创新 疫后才能变得更强大 订户 来自 / 联合早报 文 / 韩宝镇 发布 / 2021年5月5日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰（中）出席宝洁在达都汇的区域总部所举办的iLab 2021网上创新节推介会。在场的包括宝洁亚太区、中东和非洲总裁苏然建（左二）和美国驻新加坡大使馆代办菲克·曼苏尔（Rafik Mansour，右二）。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 新加坡须更快做出适应才能应对快速变化、不明朗与复杂的后冠病世界，而我国能否在疫后变得更强大，将取决于在创新方面的表现。副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰昨天在宝洁（Procter & Gamble，简称P&G）举办的iLab 2021网上创新节推介会上，发表以上看法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宝洁 iLab 王瑞杰 创新 评股论经 丰树北亚信托 Mapletree North Asia Commercial Trust