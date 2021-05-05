首季表现仍未走出疫情阴影 今年来酒店信托股价低于整体房地产信托

酒店信托今年第一季的表现仍未走出冠病疫情的阴影，今年来的股价也低于整体房地产投资信托。

今年首四个月，四只酒店信托的股价上升0.6％，不仅显著低于新加坡海峡时报指数的13％，也低于房地产投资信托指数的3％。

在各个领域当中，酒店信托的表现仅略优于工业信托。工业信托今年来的股价下跌了3.7％。

雅诗阁公寓信托（ART）、城市发展酒店服务信托（CDLHT）和远东酒店信托（FEHT）都已在上周发布了首季业务报告，辉盛国际信托（FHT）则发布上半年业绩。

以新加坡市场来说，城市发展酒店服务信托的客房平均收入（RevPAR）环比减少25％，雅诗阁公寓信托的每间可出租单位收入（RevPAU）环比上扬14％。

各个海外市场的表现也不一致。城市发展酒店服务信托在马尔代夫的客房平均收入同比大涨114％，雅诗阁公寓信托在澳大利亚和美国的每间可出租单位收入取得双位数环比增长，中国和越南市场则出现个位数下滑。

银河—联昌证券分析师殷嘉薇和骆敏仪指出，雅诗阁公寓信托的资产管理规模，大约40％来自新加坡、澳洲和中国。大部分市场都有良好内需，冠病确诊病例也维持在低水平，估计信托接下来的表现依旧平稳。

至于城市发展酒店服务信托的资产管理规模，66％来自新加坡。随着我国和香港将启动旅游泡泡，和澳洲或许也有相同安排，相信能提振信托的酒店需求。此外，信托在本地的六家酒店，有四家被用作隔离设施。至少到今年年中，新加坡的业务仍得到政府的支持。

远东酒店信托的客房平均收入同比减少45.7％，服务公寓的每间可出租单位收入减少21.3％。

可是，大华继显研究分析师许建华认为，远东酒店信托的可派发收入比其他酒店信托稳定，它与赞助机构远东机构签订的主要租约有效至2032年,“暴发冠病疫情前，来自酒店和服务公寓的固定租金就占了信托租金收入72％。”

辉盛国际信托截至3月底的上半年每单位派息同比减少45.5％至0.179分，可派发收入同比锐减72.7％至860万元。谨慎起见，信托保留了60％的可派发收入。

马来亚银行金英证券分析师蔡树泰指出，新加坡投资组合占辉盛国际信托资产管理规模的36％。度宅假估计能为本地市场的客房平均收入提供支撑。

澳洲逐步解除封锁，国内旅游复苏，辉盛国际信托在澳洲的客房平均收入估计将进一步改善。与上财年下半年相比，澳洲组合的客房平均收入在上半年已经反弹了48.1％。

四只酒店信托之中，大部分分析师看好雅诗阁公寓信托更加多元的市场，以及远东酒店信托的固定收入提供比较稳定的可派发收入。

市场原先预期观光业有望在今年下下半年复苏，酒店信托将强劲反弹。然而，以目前全球疫情来看，复苏恐怕将延后。

星展集团研究却认为情况未必那么糟糕。它指出，尤其是那些专注于新加坡市场的酒店信托，将因为酒店用作隔离设施的期限可能延至下半年，下行风险将减缓。

度宅假需求在短期内或许下滑，但对盈利的冲击有限。星展集团研究说：“等待复苏的投资者可能已经不耐烦，但我们很接近尽头，不应该放弃。”