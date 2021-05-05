亚洲股市不温不火 海指微跌5.63点

冠病病例继续大增促使投资者保持警惕，印度的冠病确诊病例已正式超过2000万起，加上多个亚洲股市休假，昨日的亚太股市因此显得不温不火，而反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数微跌0.18％或5.63点，闭市报3179.13点。

继纽约隔夜股市周一的涨跌不一之后，美国三大股指的期货昨日在本地闭市时皆小幅下跌，而美国10年公债收益率则再度回到1.60％以上。悉尼、香港和首尔股市昨日则分别上涨0.50％、0.70％和0.64％，基本上是从近日的下跌回稳。东京、上海和深圳股市今天休市。东南亚股市也只是小幅波动并涨跌不一。