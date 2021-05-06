报告：连续第二个月上扬 3月份零售销售同比增长6.2％

由于去年同期的比较基础低，本地零售销售连续第二个月上扬，在3月份同比增长6.2％。经济师预期4月份增长也同样显著，但我国从本月8日收紧措施防范冠病疫情扩散，接下来的消费情绪预料将受打击。

根据新加坡统计局最新发表的零售销售指数（Retail Sales Index）报告，3月份零售销售总额达35亿元，同比增幅从2月份的5.3％扩大到6.2％。若不包括汽车销售，总额为29亿元，同比增长4.4％。

经季节性调整后，3月份零售销售比2月份上扬3％，不包括汽车销售则环比增长2.2％。

华侨银行经济师林秀心接受《联合早报》访问时表示，3月份的数据固然令人鼓舞，但良好因素或许已消逝。这个月的零售情况预料将随着我国回到第二阶段措施而受冲击。

她说：“4月份的低比较基础可能让增长数据看起来很棒。但大家现在最关心的是防疫收紧的期限是会延长，还是疫情好转，顺利回到第三阶段。当前的不确定因素将影响到消费情绪。”

经济师：服务业餐饮业短期内将受到负面冲击

大华银行经济师颜圣充也说：“由于员工可回办公室上班的比率、商场人流限制、公众场合聚会和堂食的人数全都收紧，本地服务业和餐饮业短期内将受到直接的负面冲击。”

不过，对于整体经济预期复苏的步伐，颜圣充目前不认为有多大影响，因为除了一些行业如健身中心须关闭及餐饮堂食人数收紧，整体商业运作不受限制，而且措施只为期三周。

统计局数据显示，3月份同比增幅最大的前三名零售行业依序为手表与首饰（60.2％）、服饰与鞋子（35.6％）和休闲用品（28.3％）。跌幅最大的是超级和霸级市场（14％）、化妆品、卫浴和医疗用品（13.2％）及食品与酒精饮料（8.4％）。

网上销售的比重在3月份达到11.8％，若不包括汽车销售则是14.4％。各领域当中，超市网上销售的占比是12.8％，个人电脑与通信器材高达46.8％，家具和居家用品则有28.2％。

统计局同时也发布了最新餐饮服务销售指数，3月份的餐饮服务销售同比增加8％，总额达到7亿3000万元，网上销售的比率达23.5％。经季节性调整后，3月份表现比2月份上扬4％。

个别领域方面，餐馆销售同比增长17.9％，快餐店以及咖啡座、食阁与其他食肆也分别上扬5.5％和5.6％。但餐饮供应商的销售同比下挫25％。