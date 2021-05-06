报告：扭转连续三季度萎缩 中小企业表现首季呈扩张

一项指数显示，本地中小企业正从冠病疫情之中逐步复苏，今年第一季呈扩张，扭转之前连续三个季度萎缩。

从上季49.1上扬至首季51.2

华侨银行（OCBC）昨日（5月5日）发布中小企业指数（SME Index）报告显示，该指数从上一季49.1上扬至今年第一季51.2。这个新推出的指数旨以衡量本地中小企业的业务健康及表现。

指数参考了逾10万家中小企业客户的交易数据，它们的年度销售营业额最高达3000万元。共设有六项衡量指标，包括商家的销售收款、付款、现金流、信贷、借贷，以账户余额。

指数若高于50，显示中小企业处于扩张状态，业务健康良好；低于50则显示萎缩，业务健康欠佳。

根据2012年以来历史数据，中小企业指数的走势与新加坡国内生产总值（GDP）季度表现高度吻合。

华侨银行环球商业银行部总裁高体良在媒体说明会上指出，中小企业指数不仅能从产业链角度去了解不同行业的商家表现，更让银行能及时与客户进行互动，为业务提供更有意义的帮助。华侨银行经济师林秀心认为，这项指数不仅能辅助现有对中小企业的调查，同时可以纳入政策因素来做出更多研究，例如雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）支持逐步减少对商家的业务健康造成影响。

报告显示，与去年同期比，商家销售收款及付款这两项指标在今年首季分别上扬5％和4％。

从六个不同行业领域来看，五个都呈扩张状态，尤以交通及仓储表现最好，该行业指数报51.7，已连续两个季度维持扩张，其中支持送餐服务及电子商务的中小企业推动陆路交通的改善。

商业服务（49.1）则依然陷入萎缩，反映咨询服务、旅游和会议、展览与奖励旅游（MICE）持续受到旅游限制的影响。

由于去年第二季较低的比较基础，高体良看好中小企业指数在今年第二季继续走高，“市场情绪仍保持强劲，商家目前贷款需求也比去年更高。”

尽管如此，随着本地冠病社区病例上升，政府近日收紧防疫措施，他预料这有可能限制第二季增幅。