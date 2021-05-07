对客户作虚假和误导性陈述 前保险代理员面对金管局两年禁令 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月7日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 前保险代理员林丘杰（译音，Lim Chew Keat）因对客户作虚假和误导性陈述，面对新加坡金融管理局（MAS）的两年禁令。两年的禁期从5月4日生效，他不得提供任何财务顾问服务，或担任在财务顾问法令管制下的任何财务顾问公司的大股东或董事或管理层。金管局文告指出，林丘杰是Synergy Financial Advisers公司前保险代理员。林丘杰被指就一个定期保费投资连结保单（investment-linked policy）的特色，向他的顾客作虚假和误导性陈述，金管局在调查后对他发出禁令。调查显示，林丘杰向顾客提供以下误导信息： 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡金融管理局 金管局 保险代理员 投资连结保单 禁令 误导性 虚假陈述 财务顾问 评股论经 预示价1288万元 马六甲中心两层办公楼公开招标