比要价高3.3％ 麦士威大厦集售2亿7680万元成交

麦士威大厦（Maxwell House）在集体出售第二轮招标以2亿7680万元成交，比要价高出3.3％。

这是本地今年来第三个成交的集体出售项目，更是首个商业项目，且交易规模是最大的。

该项目由本地上市公司集永成（Chip Eng Seng）旗下的CEL Development、新海逸集团（SingHaiyi）旗下的SingHaiyi Investments，以及在香港上市的久川控股旗下的Chuan Investments组成的财团标下。

楼高13层的麦士威大厦位于麦士威路（Maxwell Road），占地面积为4万1799平方英尺。该地段属于99年地契，目前还剩47年。

根据市区重建局2019年总蓝图，这幅地段属于商业用途，容积率为4.3。市建局去年9月已表明会支持把这幅地段的用途转为“商用与住宅”。

集永成在文告中表示，发展商财团将寻求市建局的批准以重新发展麦士威大厦为“商用与住宅”的混合项目，容积率提升至少5.6，总楼面面积至少23万4072平方英尺，不过商用楼面面积部分将不会超过总面积的20％。

上述交易由房地产咨询公司高纬环球（Cushman & Wakefield）负责。该公司资本市场主管沈丽美表示市场对这幅地段展现强烈兴趣，这是因为有机会在牛车水和丹戎巴葛交界处这片充满活力的地点开发住宅和商用混合项目。

麦士威大厦是在去年9月以招标形式推出市场集体出售，第一轮招标的保留价为2亿9500万元，到了今年4月第二轮招标则降至2亿6800万元。

今年首两宗成交的集体出售交易皆为住宅项目，分别是位于纽顿一带的私宅项目Surrey Point，以及实利基一带的爱美丽山路（Mount Emily Road）三栋相连的永久地契住宅，分别以4780万元和1800万元脱售。