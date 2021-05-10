交易量虽持平 今年首季房地产拍卖总额锐减47.8%

本地房地产拍卖市场从去年10月开始回温，但尚未恢复至疫情暴发之前水平。与去年第四季相比，今年第一季交易量持平，但定锤成交的房地产总额却锐减47.8％。

房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）近日发布的研究报告显示，今年第一季进行拍卖的房地产有201个，稍微高于去年第四季的198个，但同比减少28％。

首季定锤成交共有七个房地产，总额为1300万元，比去年第四季的2500万元少了近一半。

对100万元以下工业房地产 买家更感兴趣

房地产拍卖主要由屋主销售或被银行抵押逼售（mortgagee sale）组成。首季供抵押逼售的房地产为122个，占总数的60.7％。其中56个是住宅房地产，零售和工业房地产则分别占41个和25个。

屋主销售的房地产有76个，近一半是住宅房地产，其中有八栋是有地住宅，它们开价从270万元起跳。

报告指出，买家对于要价100万元以下的工业房地产展现更高兴趣。在25个抵押逼售的工业房地产之中，就有16个是在100万元水平以下，其中一个位于万礼园M-Space的永久地契单位就以逾80万元成交。

另外，买家对有地住宅的兴趣保持强劲，例如一栋位于爱达街（Aida Street）半独立洋房的成交价比要价高出50万元。

首季最大宗交易是一栋位于高文弄（Kovan Close）的独立洋房，以523万元成交。

市场人士认为，政府延长原本去年底到期的贷款延迟付款计划以缓解国人面临财务的冲击，这使今年初急于脱手而进入拍卖会的房地产没有显著增加，让想进场“捡便宜货”的潜在买家空手而归。

尽管我国经济开始转好，预料更多房地产进入拍卖市场，尤其来自遭受疫情严重冲击的行业。

房屋经纪公司SRI执行合伙人莫思思接受《联合早报》访问时表示，看好接下来拍卖市场会更加活跃，尤其随着贷款延迟付款计划今年到期，她相信会有不少屋主利用拍卖会来脱售房地产。

莱坊房产拍卖与销售部主管李秀萍也注意到，更多企业和私人财富领域投资者，在拍卖会上寻找房地产。