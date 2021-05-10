柏南华庭私宅上周五开盘 首100个单位售出逾八成

尽管我国进一步收紧防疫措施，但本地私宅市场的买气丝毫没有受到影响。

位于丹戎巴葛的新私宅项目柏南华庭（One Bernam）上周五（5月7日）开盘，第一阶段推出的100个单位已售出逾八成，平均售价约每平方英尺2650元，最受买家青睐的是单卧房和双卧房。

发展商分阶段销售

该项目共有351个单位，包含单卧房至四卧房，价格从单卧房单位的100多万元起跳。按单卧房面积的441平方英尺计算，相当于尺价2267元。

柏南华庭由中冶集团新加坡（MCC Group in Singapore）和皓源地产（HY Realty）联合发展，属于综合发展项目，由住宅、两层楼的零售垫楼（retail podium）和13套服务公寓组成。

由于政府从上周六（8日）起收紧防疫措施，暂回解封第二段至5月30日，发展商于是提前在5月7日让买家预购，并分阶段销售。

丹戎巴葛地处市区，是中央商业区的延伸地带，甲级办公楼林立。这里和附近的牛车水属于传统文化区，是新旧融合的地区。

汤林生路高档私宅柏皓已售出七单位

另外，位于汤林生路（Tomlinson Road）的高档私宅项目“柏皓”（Park Nova）在本月初推出市场，目前售出了七个单位，其中两个顶层单位分別以3438万元（五卧房）及2602万元（四卧房）售出，若按顶层单位面积5899和4499平方英尺计算，尺价约5828元和5783元。

柏皓共有54个单位，包含双卧房加书房单位至五卧房顶层单位（penthouse），顶层单位仅有三个。该项目由屡获殊荣的伦敦PLP建筑负责设计，每层楼都设有翠绿花圃，将自然环境融入整栋21层的住宅大楼。

该项目的发展商是已故澳门“赌王”何鸿燊家族掌控的信德集团，这是该集团在新加坡推出的首个私宅项目。