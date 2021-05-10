海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一曾论及指数于该周将向下填补介于3170.41点与3155.06点及介于3145.45点与3141.71点的缺口，过后当继续填补介于3120.36点与3109.65点及介于3097.01点与3095.22点的缺口。因为位于3347.54点的阻力线是不会轻易的被突破。当时指数为3218.27点左右。见报当天指数下跌至3165.77点，随即将上述第一个缺口的一部分填补。次日，指数仅在3186.00点及3168.56点这狭小的波幅中摆动。5日指数跳空下探3140.49点，遂将上述第一及第二个缺口全予填补，同时在介于3160.30点3179.13点间出现缺口；6日指数骤然回升至3178.24点，旋将此缺口的大部分填补，同时又在介于3157.88点与3153.59点间留下缺口。截至5月7日指数已经回升至3204.40点。估计指数若未能在短期内升逾3237.23点，则将可能造成其“动力”信号跌穿“中性线”；迄时指数下调或将加急，而填补3060.58点与3013.85点的缺口，也就不可避免了。

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