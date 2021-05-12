SRX：约2000单位 创11年新高 4月份非有地私宅转售量价齐升

我国非有地私宅今年4月份转售量环比增长7.9％，逼近2000个单位大关，创过去11年来新高，同时转售价格也连续九个月上涨。

分析师认为，政府近来一再收紧边境管控措施，本地建筑业面临严重人力短缺，导致新私宅项目延迟竣工，促使部分买家更加注意转售市场，推动转售私宅量价齐升。

新加坡房地产联合交易网SRX昨日发布最新预估数据显示，上个月共有1993个单位转手，这也是非有地私宅转售量连续第10个月突破1000个单位。此前最高纪录是2010年4月，转售量达2045个单位。

上个月转售量同比则大增逾五倍，比五年历史平均高出125.2％。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）最受买家欢迎，转售量占总数的56.9％；代表中档私宅的其他中央区和代表高档私宅的核心中央区（CCR）分别占23.7％和19.5％。

新加坡从4月24日起收紧对印度的边境管控，昨日起减少从较高风险国家和地区入境我国的工作证件持有者人数。

合登（Huttons）房产集团研究主管李思德认为，本地建筑业会继续面临人工短缺问题，使到新私宅项目更加延迟竣工。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹告诉《联合早报》，新私宅延迟竣工几个月，对于购屋自住的买家来说，意味着要为短期住宅支付租金，同时也面对搬家麻烦。这对于购房投资者而言，代表租金收入的损失。考虑到这些因素，转售房地产的需求保持良好，这是因为买家更倾向购买现有房地产，避免竣工延误带来不确定性。

非有地私宅转售价 环比增长1.5％

我国4月份非有地私宅转售价格环比增长1.5％，连续九个月上涨。

其中，大众化私宅环比增幅达1.7％，高档私宅和中档私宅增幅同样为1.2％。

同比而言，4月转售价上升5.8％。今年首四个月增幅为3.8％。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣认为，本地建筑业继续受到冠病疫情拖累，影响新私宅竣工进度，这将增强买家对转售私宅和组屋的需求，转售价全年增幅料达6％至9％。

黄秀莹说，新私宅和转售私宅之间巨大价格差距也使预算较紧的买家更倾向转售市场。她指出，转售私宅4月份交易额的中位数为140万元，低于新私宅的160万元。

SRX在报告中指出，4月份转售交易的资本收益（capital gain）中位数是20万元，比3月份高出2万零500元。