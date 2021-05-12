受美科技股抛售拖累 海指下跌38.14点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国科技股被抛售促使亚太股市昨日面对抛售压力，尤其是香港、东京和台北股市，跌幅从2％至接近4％。科技含量较低的本地股市也无可幸免，海峡时报指数全天受压，昨日跌幅达1.2％或38.14点，闭市报3144.27点，最低一度跌至3137.46点。市场对通货膨胀的担忧上升促使美国纽约隔夜股市周一全面下滑，纳斯达克指数更是败跌2.55％。纽约股市三大股指的期货在本地昨日傍晚时分皆明显疲软，尤其是科技股，香港、东京和台北股市昨日各跌2.03％、3.08％和3.79％，悉尼和首尔股市也跌1.19％和1.23％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 海峡时报指数 本地股市 新加坡股市 海峡指数 纽约股市 科技股 通胀担忧 亚太股市 银行股 疫情影响 星展至今已为中小企业 提供逾4.5亿元与SORA挂钩贷款 速读财界