受美科技股抛售拖累 海指下跌38.14点

美国科技股被抛售促使亚太股市昨日面对抛售压力，尤其是香港、东京和台北股市，跌幅从2％至接近4％。科技含量较低的本地股市也无可幸免，海峡时报指数全天受压，昨日跌幅达1.2％或38.14点，闭市报3144.27点，最低一度跌至3137.46点。

市场对通货膨胀的担忧上升促使美国纽约隔夜股市周一全面下滑，纳斯达克指数更是败跌2.55％。纽约股市三大股指的期货在本地昨日傍晚时分皆明显疲软，尤其是科技股，香港、东京和台北股市昨日各跌2.03％、3.08％和3.79％，悉尼和首尔股市也跌1.19％和1.23％。