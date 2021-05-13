冬海入选MSCI世界与新加坡指数 雷蛇纳入MSCI全球小型市值指数

这是首次有非在我国上市的本地公司被纳入MSCI新加坡指数。受访分析师认为，随着东海集团在指数的权重逐步增加，它的股价会受提振，MSCI新加坡指数也会获得更多关注。

两家新加坡公司被纳入国际指数公司MSCI编制的指数，在美国上市的本地公司冬海集团（Sea Group）入选MSCI世界指数（MSCI World Index）和MSCI新加坡指数（MSCI Singapore Index）。

在香港上市的电竞游戏设备公司雷蛇（Razer）则被纳入MSCI全球小型市值指数，这家公司总部位于美国和新加坡。

这两项变动从5月27日闭市后生效。

MSCI本地周三凌晨公布半年检讨结果，冬海集团是代替新达信托（Suntec REIT）入选MSCI新加坡指数。

新达信托昨天跌0.67％至1.49元。冬海集团周三晚开盘后走低，截至10时半跌5.4%至216.52美元。雷蛇则起2.3％至2.72港元。

这是首次有非在我国上市的本地公司被纳入MSCI新加坡指数。

受访分析师认为，随着东海集团在指数的权重逐步增加，它的股价会受提振，MSCI新加坡指数也会获得更多关注。

星展集团研究分析师米特尔（Sachin Mittal）接受《联合早报》访问时指出，冬海集团被纳入MSCI的指数在预料之内，因此预计股价不会因为这个消息有大变动。

他说，东海集团在指数的权重会每季度逐渐增加，直到2022年2月，这些变动可能会推动股价表现。

米特尔看好冬海集团，预计股价有40％的上涨空间，因为与电商同行业者相比，冬海拥有更高的增长率，是亚细安市场的领头羊。

此外，集团在亚细安金融科技领域也逐渐具备领先的潜质，在印度尼西亚市场已领先。

银河—联昌分析师王康权说，冬海集团为指数带来新经济和数码化的曝险，预料会吸引更多投资者兴趣，同时冬海集团本身也会吸引投资者。除了被动基金流入，以MSCI指数为基准的主动管理基金也会考虑投资。

他给冬海集团315美元的目标价。

按照MSCI之前的说法，海外挂牌股票最初被包括在MSCI新加坡指数内的为自由流通调整后市值的5％，8月和11月分别增加到25％和50％，到明年2月增至100％。

分析：冬海纳入指数

金融领域冲击料最大

大华继显分析师罗森容认为，冬海集团纳入指数，金融领域估计受到最大冲击，星展集团（DBS）在MSCI新加坡指数的权重到明年2月可能下跌4.7个基点，华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）则各跌3.6个基点和2.8个基点。

追踪上述指数的被动基金需买入冬海集团，否则基金表现将落后于基准，目前大多数主动管理的亚洲和全球新兴市场基金还未持有冬海集团。

MSCI新加坡指数和新加坡海峡时报指数（STI）过去五年的表现相一致。罗森容指出，接下来两个指数的走势会出现分歧，MSCI新加坡指数的波动会更大，尤其在中长期内，MSCI新加坡指数的表现会超越海指，因为它拥有东南亚电商和游戏领域的曝险。

分析员：MSCI新加坡指数

未来料增添多一科技股

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部股票分析员柯乐伊说，随着科技股受追捧，预料MSCI新加坡指数未来可增添多一个科技股。

在2月评估时，MSCI指出雷蛇和美国挂牌的太阳能公司Maxeon Solar Technologies可能被纳入，Grab完成合并上市后也是一个可能性。

MSCI新加坡指数目前有19只成份股，皆为海指成份股，权重最高的是三只本地银行股。最大成份股星展集团占19.9％，华侨银行和大华银行则各占14.9％和11.4％。

MSCI全球小市值指数由23个发达市场的4252只成份股组成，约涵盖每个国家14％的自由流通调整后的市值。