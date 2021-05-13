订单总额超过疫情前水平 新科工程首季获逾15.5亿元新合同

新科工程（ST Engineering）第一季取得超过15亿5000万元新合同，订单总额继续超过疫情前水平。

第一季取得的新合同中，6亿1000万元来自国防及公共安全领域（不包括客户要求保密的合同），5亿7300万元来自商业宇航领域，3亿7100万元来自城市方案和卫星通讯领域。

新科工程昨早发布第一季业务报告时也透露，订单情况保持强劲，在3月时订单总额达到157亿元，并预计其中46亿元的订单今年其余时间将交付。它去年底和前年底的订单总额分别为154亿元和153亿元。所有业务领域都对订单总额的增长作出贡献。

集团也指出，节约成本和生产力提升计划“进展良好”，迈向全年节省1亿8000万元成本的目标；今年来自政府的支持将比去年少2亿5000万元，去年为3亿5000万元。集团第一季商业业务已有复苏迹象，虽然说是从低处回升。

新科工程指出，商业宇航业务将继续专注于窄体飞机的维修与翻修工作。由于空运量增加，机体维修与翻修领域料将率先复苏。引擎及组件的维修与翻修业务则将继续低迷。

另一方面，新科工程前晚宣布与淡马锡（Temasek）成立对等合资公司，经营货运飞机租赁业务，以满足全球电子商务和空运量日益增加的需求。

这家双方各持50％股权的合资公司在五年内将拥有价值约6亿美元（8亿新元）的资产组合，它将投资于客机以把它改装为高度有效率的货机。新科工程将为这些飞机提供有关的维修和翻修服务。

此外，新科工程也将是合资公司的资产和租赁经理，这符合集团的宇航资产管理业务模式。

新科工程表示，有关资产组合将主要由窄体飞机组成，这将为业者提供选择，把旧客机改装为货机，赋予它们作为有燃油效率的货机的新生命。这符合合资公司专注于推行一个环境、社会和治理（ESG）政策，为其运作和业务发展提供指导。合资公司将设ESG条件来进行投资，并与可能的客户在一些措施合作，减少它们的碳排放，包括使用可持续航空燃料以及改进引擎维护计划。

在供应方面，合资公司预期将以较低的价格购买客机，因为客机的价格已受到冠病大流行有关的旅行限制的影响（价格比一年前低了20％至30％）。合资公司打算通过售股和举债为收购飞机进行融资。

它还表示，合资公司打算在中长期通过商业信托，把租赁收入来源证券化，以便释放资本。

新科工程昨日股价涨0.54％，闭市报3..72元。