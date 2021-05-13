在美实习“尽职调查” 毕业后发展成独角兽企业 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月13日 5:00 AM 张济徽（左）实习时参与专利权尽职调查，发现市场没有能够帮助他们做尽职调查的工具或服务，因此产生开发这个工具的念头。公司亚太区副总裁关典（右）两年后加入团队。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 把大学时到企业实习期间产生的一个想法，发展成今天新加坡另一家独角兽级科技公司，肯定不容易。综合智慧芽公司（PatSnap）联合创办人兼亚太区副总裁关典受访时透露公司的成长经历，以及受访创投业者所说，让人觉得这家公司的成功发展，除了有一个好点子和能坚持不懈的团队之外，天时和地利也起着很大的作用。即便面对冠病大流行的冲击，该公司去年的营业额强劲增长了40％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 智慧芽 独角兽 科技公司 创业投资 专利权 知识产权 研发 研发智能康复设备手握商机走出去 不畏疫情 日式餐饮集团今年要开四分店