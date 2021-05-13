在美实习“尽职调查” 毕业后发展成独角兽企业

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年5月13日 5:00 AM

　张济徽（左）实习时参与专利权尽职调查，发现市场没有能够帮助他们做尽职调查的工具或服务，因此产生开发这个工具的念头。公司亚太区副总裁关典（右）两年后加入团队。（档案照片）
　张济徽（左）实习时参与专利权尽职调查，发现市场没有能够帮助他们做尽职调查的工具或服务，因此产生开发这个工具的念头。公司亚太区副总裁关典（右）两年后加入团队。（档案照片）

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把大学时到企业实习期间产生的一个想法，发展成今天新加坡另一家独角兽级科技公司，肯定不容易。

综合智慧芽公司（PatSnap）联合创办人兼亚太区副总裁关典受访时透露公司的成长经历，以及受访创投业者所说，让人觉得这家公司的成功发展，除了有一个好点子和能坚持不懈的团队之外，天时和地利也起着很大的作用。即便面对冠病大流行的冲击，该公司去年的营业额强劲增长了40％。

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