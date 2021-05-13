在美实习“尽职调查” 毕业后发展成独角兽企业

把大学时到企业实习期间产生的一个想法，发展成今天新加坡另一家独角兽级科技公司，肯定不容易。

综合智慧芽公司（PatSnap）联合创办人兼亚太区副总裁关典受访时透露公司的成长经历，以及受访创投业者所说，让人觉得这家公司的成功发展，除了有一个好点子和能坚持不懈的团队之外，天时和地利也起着很大的作用。即便面对冠病大流行的冲击，该公司去年的营业额强劲增长了40％。