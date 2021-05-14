许多私宅项目受冠病疫情影响料违五年期限 发展商或须支付多达20亿元ABSD

受访分析师认为，目前ABSD期限将至却未售罄的情况并不严重，他们也预计大多项目能在期限内卖出所有单位。

本地许多私宅项目已逐步接近额外买方印花税（ABSD）的五年期限，但这些项目当中有一些仍未卖出所有单位，许多项目更可能因受冠病疫情影响无法在期限内完工，发展商或得支付多达20亿元的ABSD。

国内税务局（IRAS）提供给《联合早报》的数据显示，自2018年7月以来，该局从房地产发展商收取的无法退回的5％ABSD总额为4亿元。

与此同时，如果发展商能够在五年的期限内卖完项目的所有单位，该局将会把相当于20亿元的25％ABSD退回给它们。不过，尽管许多项目已接近ABSD期限，发展商至今尚未满足退款条件。

根据政府在2018年7月修改的ABSD条例，发展商购买住宅房地产（包括地皮）时，必须支付25％的ABSD，外加一笔不可退还的5％印花税。

如果发展商在买下住宅地皮的五年内完成工程，并将所有单位卖出，政府就会把25％的ABSD退回给它们。否则的话，政府将征收这笔ABSD。

ABSD期限将至

未售出单位约800个

本地近期私宅销售火热，第一季新私宅销量达3574个单位，但仍有一些项目将近五年ABSD期限，却还未售出全部单位。

根据市区重建局资料，一些项目如The Jovell、富雅轩（Fourth Avenue Residences）、御景苑（Royalgreen）、Meyer House、迎昕园（The Gazania）和One Draycott等，预计今年至明年取得临时入伙证。不过，这些项目至今售出少过六成单位。其中像One Draycott共有64个单位，只卖出五个单位或7.8％。

如果这些项目无法在期限内售罄，发展商将得支付高昂ABSD。

受访分析师却认为，目前ABSD期限将至却未售罄的情况并不严重，他们也预计大多项目能在期限内卖出所有单位。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭表示，今年ABSD期限将至却未售出单位估计有100个，明年则有700个，总计800个单位。

他说：“考虑到当前新私宅市场的销售速度，我们有充分理由相信这800个未售出单位，将能如期卖完。即便它们无法在期限内全部卖出，剩余单位数量也是很少的。”

郑卫铭比较担心的是ABSD期限将在2023年到期的项目，因为这些项目共有超过1万个单位仍未售出。

发展商更大风险

是工程延误

国大房地产与城市研究院副院长李乃佳则认为，本地私宅销售势头强劲，发展商应有充裕时间如期卖出所有单位。“必要时，发展商可调低销售价格，或提高房屋经纪的佣金，激励他们卖房”。

对他而言，发展商面对的更大风险是项目工程因疫情而延误，导致它们无法在ABSD期限内完工。

全球冠病确诊病例近期有增加趋势，我国政府收紧对印度边境管制，造成许多私宅项目工程进度进一步放慢。偏偏这个时候私宅市场正步入“完工高峰期”，有93个项目将在下来三年完工，单位总数超过3万2000个。

然而，根据市建局的数据，今年完工单位预计为6796个。这比过去10年平均的1万1780个单位，减少约四成。

为协助发展商缓解疫情带来的冲击，政府去年推出房地产相关的临时纾困措施，包括将住宅、商业和工业发展项目的销售和完工期限分别延长六个月和一年。换句话说，只要发展商在五年半内卖出所有单位，并在六年内完工，他们就无需支付ABSD。

尽管如此，一些发展商担心，按照目前工程进度，他们的私宅项目仍无法在六年内完工，甚至不能如期交付单位给买家，必须支付违约赔偿金。

新加坡产业发展商公会（REDAS）日前发布文告说，过去几个月来，发展商受到施工时间表被严重干扰、建筑成本急剧上升等影响。“最重要的是，发展商还面对潜在的ABSD庞大费用，以及如果项目延迟交付，必须支付赔偿金等费用重担。”

李乃佳表示，那些财务状况良好的发展商，或许能支付ABSD费用，并等待市场情况改善。但那些财务较受限的发展商，却将得承受巨大ABSD压力，面对较大挑战。