冠病疫情回弹打击各国重开边境努力 新航股价展望与评级进一步下调

虽然疫苗接种提升了全球航空业整体复苏展望，但冠病疫情回弹打击各国重开边境的努力，分析师进一步下调新加坡航空（SIA）股价展望与评级。

摩根大通（JP Morgan）分析师李郁匀最新发表分析报告，将新航的12个月目标价从5.20元大幅下调至3.80元，评级也从“中立”下调至“减重”。

这比彭博社统计12名追踪新航的分析师的4.50元平均目标价低许多。在这当中，八名分析师给予新航“卖出”评级。

李郁匀指出，新航截至3月底的平均座位公里（ASK）为疫情前的23％，低于25％的预示目标。如今，传播率更高的变种病毒在本区域多国扩散，集团短期内的复苏展望更进一步恶化，6月份恐怕也无法达致27％的目标。

新航将于下周三（19日）发布截至3月底的全年业绩。彭博社数据显示，市场平均预期净亏将从上财年2亿1200万元扩大到30亿元。

李郁匀预测的亏损更大，达到40亿元，也把接下来两个财年的营收预测下调16％。

她说：“我们要肯定新加坡政府和新航至今推动航线恢复所做的努力，让集团每个月的现金消耗得以大幅减少至2亿5000万元。但目前情况已转劣，现金消耗要进一步减至2亿元恐怕难以实现。”

新航本月初通过座机的售后回租合约筹集20亿元资金。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师张荣强计算，集团流动性将增至110亿元以上，可能不会行使选择权发售第二批强制性可转换债券（MCBs）筹集资金。

摩根大通认为，集团流动性恐不足以应付疫情拖长，在7月21日选择权到期前发售第二批可转换债券的可能性大大提高。

华侨投资研究公司总经理李彩莲也指出，若疫情继续恶化，或有新的变种病毒造成更多封锁措施，拖长停滞期，集团可能须寻求新的融资。

新航业务复苏恐落后全球

事实上，随着疫苗接种的进展，全球航空业的展望已好转。穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）本周二（11日）将全球航空业展望从“负面”调升到“正面”，预期广泛的航空飞行将在今年下半年启动，并在2022年加速，积压需求将推动增长持续多个季度，直到2023年。

不过，穆迪指出，各区域的复苏步伐不均衡，中国、墨西哥、大洋洲和美国最好，平均座位公里在今年中可回到2019年中的80％以上，中国甚至可取得10％增长，但中国以外的亚洲地区却只有60％左右。

FSMOne.com股票和挂牌基金研究部高级分析员曾德均接受《联合早报》访问时说：“跟美国和中国业者相比，新航没有内陆市场，所以情况特别脆弱。任何有意义的复苏都要靠国际航线。这当中就涉及更多不可控的因素，包括疫苗接种、控制疫情传播及边境重开等。”

张荣强受访时说：“新航须专注于跟疫苗接种率高的国际市场连接，我国也须寻求跟更多国家设立航空泡泡，一个可突破的机会是跟澳大利亚和新西兰组成三方泡泡。”

新加坡和香港的航空泡泡预定本月26日启动，但随着我国社区病例增加，成行与否存在变数。

对此，张荣强表示乐观，随着我国恢复解封第二阶段收紧措施，社区病例或可在未来两周减少。虽然航空泡泡再度延后的可能性存在，但两地政府都给予计划强力支持，最终还是有望成行。

李彩莲相信，全球各航空市场接下来几季有望逐步重开，虽然过程可能波折多多，但各国须极力推动，确保全球航空市场恢复到冠病前的水平。

受疫后复苏板块轮动推助，新航今年首四个月位列海指五大活跃股，股价一路飙高至4月9日达5.72元，过后复又下挫。周三（12日）闭市报4.77元，跌0.63％。