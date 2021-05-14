马斯克表示将暂停接受用于购车 比特币一度暴跌15.49％ 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 比特币（Bitcoin）昨日一度暴跌15.49％至4万6045.10美元，因汽车公司特斯拉（Tesla Inc.）首席执行官马斯克（Elon Musk）表示将暂停接受比特币购车。至昨日本地时间傍晚接近8时，比特币跌幅虽收窄至8.89％，但仍低于5万美元。特斯拉在2月份披露投资了15亿美元的比特币，并计划接受比特币购车，这消息使比特币当天飙升16％。其他知名公司也跟着行动起来，促使去年底在2万9000美元左右的比特币，今年4月份时一度升至将近6万5000美元。如今马斯克似乎改弦易辙的言论，让分析师摸不着头脑，让投资者措手不及。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 比特币 暴跌 加密货币 特斯拉 马斯克 以太币 挖矿 能耗 购车 狗狗币价格年来涨逾150倍 市场人士促提防泡沫风险 本地企业加速可持续发展计划 委任主管确保业务长盛保障后人利益