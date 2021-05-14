马斯克表示将暂停接受用于购车 比特币一度暴跌15.49％

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年5月14日 5:00 AM

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比特币（Bitcoin）昨日一度暴跌15.49％至4万6045.10美元，因汽车公司特斯拉（Tesla Inc.）首席执行官马斯克（Elon Musk）表示将暂停接受比特币购车。至昨日本地时间傍晚接近8时，比特币跌幅虽收窄至8.89％，但仍低于5万美元。

特斯拉在2月份披露投资了15亿美元的比特币，并计划接受比特币购车，这消息使比特币当天飙升16％。其他知名公司也跟着行动起来，促使去年底在2万9000美元左右的比特币，今年4月份时一度升至将近6万5000美元。如今马斯克似乎改弦易辙的言论，让分析师摸不着头脑，让投资者措手不及。

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