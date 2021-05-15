对两子公司业务进行战略检讨 新电信全年料出现12.1亿元特别账项亏损

新电信表示，已为这两家公司的投资计提6亿8800万美元的非现金减值费用，而澳大利亚子公司澳都斯也将在下半年就其网络资产计提非现金减值费用与减记和就员工薪酬计提特别账项开销。

新加坡电信（Singtel）表示将对数码行销公司Amobee和网安公司Trustwave的业务进行战略检讨，并透露截至2021年3月底的下半年和全年业绩将出现8亿3900万元和12亿1000万元的净特别账项亏损。

集团表示，已为这两家公司的投资计提6亿8800万美元（9亿2500万新元）的非现金减值费用，而澳大利亚子公司澳都斯（Optus）也将在下半年就其网络资产计提非现金减值费用与减记（non-cash impairments and write-downs）和就员工薪酬计提特别账项开销。

新电信昨日（5月14日）开市前发布消息时指出，它将分别为数码行销公司Amobee和网安公司Trustwave，计入4亿3800万美元和2亿5000万美元的非现金减值费用。快速发展的数码行销行业和网络安全行业的快速转变，以及冠病导致的经济震荡，已影响到这两家公司扩展规模的能力。这两家公司因此将需要更长的周期来实现它们的业务计划。集团因此做出这个举动。

它也表示，随着客户向澳大利亚国家宽带网络（NBN）的迁移已基本完成，澳都斯公司已对其网络资产进行了全面检讨，并将在下半年进行1亿970澳元（2亿零400新元）的非现金减值和减记，主要用于其传统的固定接入网络。

与澳大利亚其他大型企业一样，澳都斯正在实施一项检讨员工薪酬的计划，并将在下半年记录一笔9800万澳元（10亿零100万新元）的特殊费用。这项计划包括员工薪金调整、专业费用以及澳都斯的系统和流程的补救。

它提到，新电信已经开始对这些业务进行战略检讨，以加强集团要专注的地方，并确保这些资产能取得增长。

新电信预期在5月27日发布全年业绩，到时将公布集团的战略方向和优先要务的更多详情。

新电信集团总裁袁坤满在昨日的文告中解释说：“我们需要专注于集团战略议程。过去两年，由于行业和运营方面的挑战，这两项业务都面对越来越大的压力。冠病大流行也影响了业绩，企业和广告商在经济进入封锁期紧缩了腰包。Amobee看到北美一些最大的代理商和广告商的广告支出几乎收缩了一年之久。在这种背景下，显然需要检讨这些主要的投资，以确定方法增加成功执行的概率。”

他说：“这个战略检讨可能涉及产品或业务部门的重组、全部或部分撤资，或与其他行业参与者的业务合并。我们对所有类型的战略伙伴关系和交易持开放态度，包括邀请那些具有互补能力并能提高有关业务的价值的投资者。网络安全仍然是集团战略和资讯通信科技产品的核心，这个检讨将着眼于确保我们抓住亚太地区的增长。”

在昨早的记者会上，袁坤满回答询问时表示，对两家公司的业务的战略检讨工作，料将需要12个月时间完成。

新电信集团财务总监蓝道义表示，公司还未就战略检讨委任财务顾问。此外，他也强调，刚宣布的减值、减记和特别账项开销，超过90％是非现金。

新电信股价昨日应声下跌3.73％，闭市报2.32元。