马可波罗海业上半年转亏为盈 取得590万元净利

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来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年5月15日 5:00 AM

李云峰：离岸风电场这个市场可分三阶段，探测地理、建设装置以及营运与维护，我们正在观察看哪里有我们的机会。（曾坤顺摄）
李云峰：离岸风电场这个市场可分三阶段，探测地理、建设装置以及营运与维护，我们正在观察看哪里有我们的机会。（曾坤顺摄）

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马可波罗海业（Marco Polo Marine）2018年初完成债务重组后期待的“苦尽甘来”，因为疫情的影响而延后了一年，集团上半年转亏为盈，取得590万元的净利，扭转一年前同期净亏70万元的局面。

集团周五（5月14日）表示，造船与修船业务营收同比强劲增长35％，使集团上半年营收同比扬升14％至2110万元。它还表示，最近已有正面迹象，显示这个行业可能已经见底。

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