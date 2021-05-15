马可波罗海业上半年转亏为盈 取得590万元净利 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 李云峰：离岸风电场这个市场可分三阶段，探测地理、建设装置以及营运与维护，我们正在观察看哪里有我们的机会。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 马可波罗海业（Marco Polo Marine）2018年初完成债务重组后期待的“苦尽甘来”，因为疫情的影响而延后了一年，集团上半年转亏为盈，取得590万元的净利，扭转一年前同期净亏70万元的局面。集团周五（5月14日）表示，造船与修船业务营收同比强劲增长35％，使集团上半年营收同比扬升14％至2110万元。它还表示，最近已有正面迹象，显示这个行业可能已经见底。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马可波罗海业 李云峰 债务重组 转亏为盈 重振旗鼓 离岸风电场 离岸支援船 运营维护船 造船厂 公司业绩 评股论经 今年来跑赢海指首五只成份股 银行股只有华侨上榜