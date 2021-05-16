就势论市

可悲的是，只要这个世界还有人幻想着投资可以一劳永逸，马多夫式的骗局便会一再出现。人们对目前的超低利率环境已很厌倦，

一旦有高回报的投资机会出现时，理智往往容易被蒙蔽，即便知道可能是一个骗局，还是抱着侥幸一试的心理。

这年头投资不仅要担心风险，还要提防骗局。

不久前有两则新闻抓住了我的眼球，其中一则是创投公司伟高达创投（Vickers Ventures）被爆陷入新加坡史上最大宗的诈骗案，成为投资骗局的受害者。

从事镍金属（nickel）投资与交易的Envy Asset Management和Envy Global Trading月前因涉及10亿元投资骗局而被新加坡商业事务局调查，两家公司的董事黄有志也被捕，并在上个月被控上国家法院，他面对的多项控状包括制造虚假的镍买卖交易。

伟高达创投的资产管理规模近10亿美元，创始人陈诚锦在投资界颇有名气。他以个人身份参与了EGT的投资项目，而伟高达创投的两个基金也在相关镍交易中有所投资。陈诚锦告诉媒体，投资前所做的初步尽职调查，并没有发现这些项目有任何不当。

正当我在想，如果连基金经理都会掉入投资骗局，更何况是一般人时，电邮弹出了另一则同样令人瞠目结舌的新闻——大华银行的一名职员落入假公安骗局，导致1166名中国籍客户的资料外泄。

银行的初步调查发现，该名职员只透露了相关客户的姓名、身份证件号码、电话号码，以及存额，并未透露他们的银行账号，而银行的资讯科技系统也仍然安全。

尽管如此，这次事件还是值得关注。很多疑问将有待警方完成调查后才会有答案，例如这名职员在提供客户资料之前，是否征询过上级的同意？这关系到银行的风险监控，与本文主题无关，所以不在这里讨论。我好奇的是，银行时不时发出电邮提醒客户慎防骗局，不要落入网钓陷阱等，而该名职员作为银行的一分子，怎么也会落入假公安骗局？

虽然第二个骗局无关投资，我想说明的是，两个受害者都是最让人意想不到的——一个是有经验的基金经理，一个在风险管理严谨的银行工作。如果连他们都会因为不慎而上当，一般人更有必要打醒十二分精神小心防范。

其实，基金经理或金融机构成为骗局受害人并非新鲜事。史上最有名的投资骗局应该是2008年被揭穿的马多夫（Bernard Madoff）骗局，让众多金融机构和投资基金蒙受650亿美元的损失；主谋马多夫刚在4月14日在狱中去世，享年82岁。

如果不是2008年的金融大海啸，马多夫始于上世纪90年代的骗局或许到今天还在流转着。

马多夫有身份有地位有名气，所以大家不疑有他。他并没有吹嘘超高的回报率，在当时10年国债收益率仍高于6%的年代，他只是向客户保证无论逆境或顺景都可保持10%的回报率。

事实上马多夫从未帮客户投资，而是利用所得本金支付回报，也就是所谓的庞氏骗局（Ponzi）。金融大海啸令不少面对资金问题的投资者纷纷赎回本金，2008年12月初，一名客户要求赎回70亿美元，马多夫无钱退还，才揭发了这起世纪骗局。

可悲的是，只要这个世界还有人幻想着投资可以一劳永逸，马多夫式的骗局便会一再出现。人们对目前的超低利率环境已很厌倦，一旦有高回报的投资机会出现时，理智往往容易被蒙蔽，即便知道可能是一个骗局，还是抱着侥幸一试的心理。

加密货币价格疯涨

坠入相关骗局者剧增

就像加密货币投资，且不说人们因为剧烈的价格波动损失了多少钱，事实是全球跌入加密货币投资骗局的人同样不计其数，但我们还是不时读到又有人上当的新闻。从比特币到以太币到最近的狗狗币，价格疯狂暴涨让大家都想搭上加密货币列车，别有用心者就是看中这一点，以各种名堂推出投资计划，但其实只是挂羊头卖狗肉的庞氏骗局，人们投入的资金最终会跟着投资平台一起消失而不知所终。

这跟多年前打着外汇交易旗帜的公司是一样的。这些公司声称研发了稳赚不赔的软件，只要把钱交由它投资，保证每个月可得到一笔可观回报，骨子里却在经营庞氏骗局。骗徒的手法大同小异，换了包装还是有人上当。

加密货币本身就很虚无，作为一种交易代币还可以接受，但是作为投资，我非常怀疑。因为怀疑，所以我没有致富。当年第一次接触到比特币时，它只不过几百美元，这让我很懊恼，若不是始终对它抱持着怀疑的态度，银行存款应该已经百倍千倍地增加了。

不断错失的经验让我在读到一些回报可观的投资时偶尔也会心动，但我的疑心让我没有采取行动。然而，面对网络世界铺天盖地的报道，不知哪一天自己的信念会被动摇？

投资本来就有风险，传统风险是估值的风险，也就是我们对某项投资产生了错误估值，便会面对价格大幅下跌的风险。时代的变迁衍生了新的风险，社交媒体已被证明能迅速推高或拉低股价，对于互联网驱动的“模因”（meme）投资，公众更应该提高警惕。投资者在读到任何报告或报道时，须有判断能力，不是人家说什么就买什么，特别是通过社交媒体分享的信息。